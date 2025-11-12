onedio
Biri Türkiye’de Diğeri Hollywood’da: Türk Ünlülere Benzeyen Yabancı Ünlüleri Görünce İki Kere Bakacaksınız!

Gülistan Başköy
12.11.2025 - 13:35

Kimi şarkıcı kimi oyuncu! Türk ünlülerin yabancı ünlülere benzerlerini görünce çok şaşıracaksınız. İnsanlar çift yaratılmış derler ya tam da öyle! Hem fiziksel özellikleriyle hem de tarzlarıyla birbirine inanılmaz benzeyen ünlü isimler adeta “aynı kalıptan çıkmış” gibi

Haydi gelin birlikte bakalım! ✨

Minnie Mills - Aybüke Pusat

Minnie Mills - Aybüke Pusat

Jon Kortajarena - Burak Berkay Akgül

Jon Kortajarena - Burak Berkay Akgül

Sunday Kalogeras - Su Burcu Yazgı Coşkun

Sunday Kalogeras - Su Burcu Yazgı Coşkun

Moira Orfei - Bülent Ersoy

Moira Orfei - Bülent Ersoy

Robert Kazinsky - Kerem Bürsin

Robert Kazinsky - Kerem Bürsin
Michele Morrone - Mert Ekin Daymaz

Michele Morrone - Mert Ekin Daymaz

Adriana Lima - Fatmagül Fakı

Adriana Lima - Fatmagül Fakı

Amanda Seyfried - Gözde Kaya

Amanda Seyfried - Gözde Kaya

Hunter Doohan - Edis

Hunter Doohan - Edis

Peki sizin başka benzettiğiniz ünlüler var mı? Yorumlara bekliyoruz...

