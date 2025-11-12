Biri Türkiye’de Diğeri Hollywood’da: Türk Ünlülere Benzeyen Yabancı Ünlüleri Görünce İki Kere Bakacaksınız!
Kimi şarkıcı kimi oyuncu! Türk ünlülerin yabancı ünlülere benzerlerini görünce çok şaşıracaksınız. İnsanlar çift yaratılmış derler ya tam da öyle! Hem fiziksel özellikleriyle hem de tarzlarıyla birbirine inanılmaz benzeyen ünlü isimler adeta “aynı kalıptan çıkmış” gibi!
Haydi gelin birlikte bakalım! ✨
Minnie Mills - Aybüke Pusat
Jon Kortajarena - Burak Berkay Akgül
Sunday Kalogeras - Su Burcu Yazgı Coşkun
Moira Orfei - Bülent Ersoy
Robert Kazinsky - Kerem Bürsin
Michele Morrone - Mert Ekin Daymaz
Adriana Lima - Fatmagül Fakı
Amanda Seyfried - Gözde Kaya
Hunter Doohan - Edis
