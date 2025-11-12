onedio
Yanlış Bilgilerden Sıkılan Derin Talu, Hakkındaki Tüm Gerçekleri Açıkladı!

Yanlış Bilgilerden Sıkılan Derin Talu, Hakkındaki Tüm Gerçekleri Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.11.2025 - 10:25

Sosyal medyada hızla fenomenleşen ve her paylaşımı olay olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bu kez kendisi hakkında internette yer alan yanlış bilgileri düzeltti. Boyundan doğum yerine kadar birçok konuda doğru bilgileri paylaşan Talu, kardeşi Deren’le de sık sık karıştırıldıklarını söyledi. 'Aramızda çok büyük 2 farklı özellik var. Deren daha zayıf ve daha uzun. Öyle ayırt edebilirsiniz' dedi.

İşte detaylar...

Son dönemlerin en çok konuşulan genç isimlerinden Derin Talu'yu mutlaka birçoğunuz tanıyordur.

Son dönemlerin en çok konuşulan genç isimlerinden Derin Talu'yu mutlaka birçoğunuz tanıyordur.

Sunucu, yazar, oyuncu kimlikleriyle tanıdığımız Defne Samyeli artık popülerliğini kızı Derin Talu'ya devretmiş durumda. Ünüyle annesini geçen Derin Talu, şimdilerde sosyal medyayı adeta ele geçirmiş durumda. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda havaalanına bikinisiyle giderek ortalığı karıştırmıştı. Çektiği videoda da kendisini 'Üzerimi değiştirmeyi unuttum' diyerek savunmuştu.

Her paylaşımıyla olay olan Deren Talu, bu kez internet sitelerinde kendisi hakkında yanlışlara kafayı taktı.

