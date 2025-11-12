Yanlış Bilgilerden Sıkılan Derin Talu, Hakkındaki Tüm Gerçekleri Açıkladı!
Sosyal medyada hızla fenomenleşen ve her paylaşımı olay olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bu kez kendisi hakkında internette yer alan yanlış bilgileri düzeltti. Boyundan doğum yerine kadar birçok konuda doğru bilgileri paylaşan Talu, kardeşi Deren’le de sık sık karıştırıldıklarını söyledi. 'Aramızda çok büyük 2 farklı özellik var. Deren daha zayıf ve daha uzun. Öyle ayırt edebilirsiniz' dedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerin en çok konuşulan genç isimlerinden Derin Talu'yu mutlaka birçoğunuz tanıyordur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her paylaşımıyla olay olan Deren Talu, bu kez internet sitelerinde kendisi hakkında yanlışlara kafayı taktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın