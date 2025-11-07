Arka Sokaklar'ın Murat'ıydı: Şimdilerde Ne Yaptığı Merak Edilen Uğur Pektaş Yıllar Sonra Son Halini Paylaştı!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’da “Murat” karakterine hayat veren Uğur Pektaş yıllar sonra yeniden gündemde! Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla ilgi gördü. Şimdilerde 45 yaşında olan Pektaş’ın son hali dikkat çekti.
Gelin o paylaşımına birlikte bakalım.
İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve hala sevilerek izlenen Arka Sokaklar dizisini mutlaka biliyorsunuzdur.
Kariyerinin en parlak döneminde televizyona veda eden oyuncu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla yeniden adından söz ettirdi.
