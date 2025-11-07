onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arka Sokaklar'ın Murat'ıydı: Şimdilerde Ne Yaptığı Merak Edilen Uğur Pektaş Yıllar Sonra Son Halini Paylaştı!

Arka Sokaklar'ın Murat'ıydı: Şimdilerde Ne Yaptığı Merak Edilen Uğur Pektaş Yıllar Sonra Son Halini Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.11.2025 - 22:11

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’da “Murat” karakterine hayat veren Uğur Pektaş yıllar sonra yeniden gündemde! Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla ilgi gördü. Şimdilerde 45 yaşında olan Pektaş’ın son hali dikkat çekti. 

Gelin o paylaşımına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve hala sevilerek izlenen Arka Sokaklar dizisini mutlaka biliyorsunuzdur.

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve hala sevilerek izlenen Arka Sokaklar dizisini mutlaka biliyorsunuzdur.

Yıllar boyunca birçok oyuncuyla hafızalarda yer edinen dizinin en sevilen isimlerinden biri olan Uğur Pektaş, canlandırdığı “Murat Komiser” karakteriyle dizinin unutulmaz yüzlerinden biri haline gelmişti. 2006 ile 2016 yılları arasında dizide rol alan Pektaş, diziden ayrıldıktan sonra adeta sessizliğe gömülmüştü.

Kariyerinin en parlak döneminde televizyona veda eden oyuncu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Kariyerinin en parlak döneminde televizyona veda eden oyuncu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Bir dönem Survivor Türkiye yarışmasında da birincilik elde eden Uğur Pektaş, özel hayatını da oldukça gizli tutmayı tercih ediyor. Eski eşi Gamze Özçelik ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan’ı kameralardan uzak büyüten Pektaş, yıllar içinde ekranlardan tamamen uzaklaştı.

Sosyal medyada ise nadiren paylaşım yapan Pektaş, şimdilerde ne yaptığı merak ediliyordu. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...

Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla yeniden adından söz ettirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın