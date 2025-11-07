onedio
Yusuf Güney'le Yakın Arkadaşmış: Kayahan'ın Kızı Beste Açar, Babası ve Atatürk'le İletişime Geçtiğini Anlattı

Gülistan Başköy
07.11.2025 - 13:30

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Açar, babasının enerjisini miras aldığını, hatta paralel evrende Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişim kurabildiğini söyledi. Ayrıca kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile de yakın arkadaş olduklarını belirtti. Güney’e de “enerji seansları” yaptığını anlattı.

İşte detaylar...

Kaynak: Pınar Kerimoğlu

2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, bu kez de “enerji” açıklamalarıyla gündemde!

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Açar, babasının vefatından sonra yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

'Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı.'

Beste Açar, programda ayrıca babasının eski eşi İpek Acar’ın hem Kayahan’ın hem de yeni eşi Alper Kömürcü’nün soyadını birlikte kullanmasına da tepki gösterdi:

'Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan'ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez.'

Özellikle babası, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söylemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Enerji boyutunda çalışmalar yaptığını dile getiren Beste Açar, babasının güçlerinin kendisine geçtiğini anlattı. Hatta paralel evrende babası, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini de belirtti.

Şarkıcı Yusuf Güney'in son yıllarda astral seyahatle ilgilendiğini hepimiz biliyoruz. Güney ile yakın arkadaş oldan Açar, 'Yusuf'a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim' sözleriyle de şaşırttı.

