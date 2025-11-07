Yusuf Güney'le Yakın Arkadaşmış: Kayahan'ın Kızı Beste Açar, Babası ve Atatürk'le İletişime Geçtiğini Anlattı
Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Açar, babasının enerjisini miras aldığını, hatta paralel evrende Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişim kurabildiğini söyledi. Ayrıca kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile de yakın arkadaş olduklarını belirtti. Güney’e de “enerji seansları” yaptığını anlattı.
İşte detaylar...
Kaynak: Pınar Kerimoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, bu kez de “enerji” açıklamalarıyla gündemde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beste Açar, programda ayrıca babasının eski eşi İpek Acar’ın hem Kayahan’ın hem de yeni eşi Alper Kömürcü’nün soyadını birlikte kullanmasına da tepki gösterdi:
Özellikle babası, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söylemesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın