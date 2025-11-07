İyi ki Doğdun Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu'nun Mücadeleyle Dolu 33 Yıllık Hayat Hikayesi!
Bugün, Karadeniz’in hırçın dalgalarını notalara dönüştüren usta müzisyen Kazım Koyuncu’nun doğum günü… 7 Kasım 1971’de Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Koyuncu, sadece bir müzisyen değil; bir devrimci, bir çevreci ve bir halkın sesi olarak iz bıraktı. Kısa ama dopdolu geçen 33 yıllık yaşamına Laz kültürünü, doğayı, özgürlüğü ve insan sevgisini sığdırdı.
Onu doğum gününde anarken; gelin, müziğiyle, duruşuyla ve mücadeleci ruhuyla anılan Kazım Koyuncu’nun hayat hikayesine birlikte bakalım.
Kazım Koyuncu, Karadeniz’in asi rüzgarı, Hopa’nın deniz kokulu çocuklarından biriydi.
Nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi kayıtlarda doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olarak geçse de, Kazım Koyuncu’nun gerçek doğum günü 7 Kasım’dı.
Bu yüzden yola yalnız devam etti ve Türkiye’nin ilk Laz rock grubunu, Zuğaşi Berepe’yi kurdu.
Ancak onu tüm Türkiye’nin tanıdığı isim yapan, Kanal D’nin sevilen dizisi “Gülbeyaz”ın müzikleriydi.
Kazım Koyuncu yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda çevre bilinciyle ve insan sevgisiyle tanınan bir aktivistti.
Ne yazık ki 25 Haziran 2005’te, henüz 33 yaşında hayata veda etti.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
