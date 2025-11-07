İyi ki Doğdun Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu'nun Mücadeleyle Dolu 33 Yıllık Hayat Hikayesi!

O günden sonra sesi, Karadeniz’in dalgaları gibi her yere ulaştı. Belki bileniniz vardır; Kazım Koyuncu'nun lakabı Dina K'ak'i. Bu Lazca bir terim. Dina'nın anlamı iyi, yüce, önemli insan. K'ak'i ise, Kazım’ın küçük kardeşi Niyazi’nin, Kazım diyemeyip ona K'ak'i demesinden ortaya çıkmış. Yakınları ona bu isimle hitap ediyor.