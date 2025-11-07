onedio
İyi ki Doğdun Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu'nun Mücadeleyle Dolu 33 Yıllık Hayat Hikayesi!

Gülistan Başköy
07.11.2025 - 12:38

Bugün, Karadeniz’in hırçın dalgalarını notalara dönüştüren usta müzisyen Kazım Koyuncu’nun doğum günü… 7 Kasım 1971’de Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Koyuncu, sadece bir müzisyen değil; bir devrimci, bir çevreci ve bir halkın sesi olarak iz bıraktı. Kısa ama dopdolu geçen 33 yıllık yaşamına Laz kültürünü, doğayı, özgürlüğü ve insan sevgisini sığdırdı. 

Onu doğum gününde anarken; gelin, müziğiyle, duruşuyla ve mücadeleci ruhuyla anılan Kazım Koyuncu’nun hayat hikayesine birlikte bakalım.

Kazım Koyuncu, Karadeniz’in asi rüzgarı, Hopa’nın deniz kokulu çocuklarından biriydi.

7 Kasım 1971’de Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Sugören köyünde dünyaya geldi. Müzikle ilk tanıştığında daha ortaokul birinci sınıftaydı. Mandolinle başlayan bu yolculuk, kısa süre içinde “üstadım” dediği kemençeci Yaşar Turna’nın dizinin dibinde türkülerle büyüyen bir tutkuya dönüştü.

Nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi kayıtlarda doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olarak geçse de, Kazım Koyuncu’nun gerçek doğum günü 7 Kasım’dı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken siyasi nedenlerle okulunu bırakmak zorunda kaldı. 1992’de Ali Elver’le birlikte “Dinmeyen” adlı özgün müzik grubunu kurarak profesyonel müzik hayatına adım attı. Ancak Lazca müzik yapmak istiyordu.

Bu yüzden yola yalnız devam etti ve Türkiye’nin ilk Laz rock grubunu, Zuğaşi Berepe’yi kurdu.

1995’te Va Mişkunan (Bilmiyoruz) ve 1998’de İgzas (Gidiyor) albümleriyle Laz müziğini rock’la harmanlayan bir tarz yarattı. Grubun dağılmasının ardından tek başına devam eden Koyuncu, 2001’de çıkardığı “Viya” albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 2004’te yayınlanan “Hayde” albümüyle geniş kitlelere ulaştı.

Ancak onu tüm Türkiye’nin tanıdığı isim yapan, Kanal D’nin sevilen dizisi “Gülbeyaz”ın müzikleriydi.

O günden sonra sesi, Karadeniz’in dalgaları gibi her yere ulaştı. Belki bileniniz vardır; Kazım Koyuncu'nun lakabı Dina K'ak'i. Bu Lazca bir terim. Dina'nın anlamı iyi, yüce, önemli insan. K'ak'i ise, Kazım’ın küçük kardeşi Niyazi’nin, Kazım diyemeyip ona K'ak'i demesinden ortaya çıkmış. Yakınları ona bu isimle hitap ediyor.

Kazım Koyuncu yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda çevre bilinciyle ve insan sevgisiyle tanınan bir aktivistti.

Çernobil faciasının etkileriyle büyüyen Koyuncu, bu felaketin mağdurlarından biri oldu. Akciğer kanseriyle verdiği mücadelede “Kanseri korkuyordum ama artık korkmuyorum, sadece özgürlüğümü düşünüyorum” diyerek milyonlara umut oldu.

Ne yazık ki 25 Haziran 2005’te, henüz 33 yaşında hayata veda etti.

Ama geride bıraktıkları hala bizimle: Lazca şarkılar, Karadeniz’in rüzgarı, “Hayde”nin enerjisi ve “İşte Gidiyorum”un hüzünlü sözleriyle…

Bugün doğum gününde onu sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz.

İyi ki doğdun, Dina K’ak’i… 🎶🖤

