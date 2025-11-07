onedio
Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i Topa Tutmuştu: Demet Akalın'dan Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'a Tam Not!

Gülistan Başköy
07.11.2025 - 08:54

Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan konuşulmaya devam ediyor. Yarışmanın yapılacağı 21 Kasım yaklaşırken hakkında övgüler de artıyor. Hatırlarsanız 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i ünlü isimler yerden yere vurmuş, eleştiri yağmuruna tutmuştu. Bu kez öyle olmadı. Güzelliğiyle daha yarışma başlamadan sosyal medyayı sallayan Arslan’a ünlü isimlerden de destek yağdı. Demet Akalın'dan tam not geldi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Türkiye’nin yeni güzeli belli oldu, gözler artık Tayland sahnesine çevrildi!

Gelen yorumlardan burada bahsetmiştik:

Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi temsil eden Ayliz Duman, Meksika City’deki 73. Miss Universe sahnesinde boy göstermişti.

2024 Türkiye Güzeli ve 72. Miss World temsilcimiz İdil Bilgen, güzelliğiyle gündem olmuş, hatta Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi isimlerin eleştirileriyle büyük tartışmalar çıkmıştı. Ersoy, 'Kızcağız biraz Şabaniye' ye benziyor çok erkek suratlı. Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için güzel kadın Sibel Can'dır. Saç telinden ayak tırnağına kadar kadındır.' demişti. Akalın ise 'Belki geri vermek ister tacı, bari halk oylaması olsaydı. Yorumlara kapamış kendini. Çok istiyormuş 1. olmak, aşkım sen istiyorsun da, yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil.' yorumunda bulunmuştu.

Ancak bu yıl tablo tersine döndü.

Demet Akalın bu kez tam not verdi: “İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!” paylaşımıyla Ceren Arslan’a desteğini duyurdu. Sosyal medyada da diğer ünlülerden övgü yağarken, kimileri de eski temsilcilerimize göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

