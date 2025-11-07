Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i Topa Tutmuştu: Demet Akalın'dan Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'a Tam Not!

2024 Türkiye Güzeli ve 72. Miss World temsilcimiz İdil Bilgen, güzelliğiyle gündem olmuş, hatta Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi isimlerin eleştirileriyle büyük tartışmalar çıkmıştı. Ersoy, 'Kızcağız biraz Şabaniye' ye benziyor çok erkek suratlı. Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için güzel kadın Sibel Can'dır. Saç telinden ayak tırnağına kadar kadındır.' demişti. Akalın ise 'Belki geri vermek ister tacı, bari halk oylaması olsaydı. Yorumlara kapamış kendini. Çok istiyormuş 1. olmak, aşkım sen istiyorsun da, yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil.' yorumunda bulunmuştu.