Banu Alkan'ın Kardeş Acısı: Osman Alkan'ın Cenaze Töreninde Gözyaşlarına Boğuldu!

Banu Alkan'ın Kardeş Acısı: Osman Alkan'ın Cenaze Töreninde Gözyaşlarına Boğuldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.11.2025 - 10:35

Banu Alkan, kardeşi Osman Alkan’ın ölümüyle sarsıldı. 65 yaşındaki Osman Alkan, trafik kazasında hayatını kaybetti. Haberi alan ünlü oyuncu cenazede gözyaşlarına boğuldu. “İki gün önce görüşmüştük, geliyorum demiştim ama böyle geldim” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

İşte detaylar...

Kaynak: Mega Mag

Ünlü oyuncu Banu Alkan, hayatının en büyük acılarından birini yaşıyor.

Ünlü oyuncu Banu Alkan, hayatının en büyük acılarından birini yaşıyor.

“Afrodit” lakabıyla tanınan ünlü isim, 65 yaşındaki kardeşi Osman Alkan’ı ani bir kaza sonucu kaybetti. Balıkesir’in Altınoluk ilçesinde trafik kazası geçiren Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken, acı haberi alan Banu Alkan yıkıldı.

Cenaze töreni, bugün Balıkesir'in Altınoluk ilçesindeki köy camisinde ikindi namazı sonrası gerçekleşti.

Cenaze töreni, bugün Balıkesir’in Altınoluk ilçesindeki köy camisinde ikindi namazı sonrası gerçekleşti.

Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Banu Alkan, kardeşini köy mezarlığında son yolculuğuna uğurladı.

Ünlü oyuncu, kardeşiyle 2 gün önce konuştuğunu belirterek “Ablacığım gel gel dedi, söz verdim geliyorum demiştim. Ama böyle geldim. Pırlantamı kaybettim. Hiç beklemiyorduk, çok erken oldu” dedi.

İşte o anlar:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
