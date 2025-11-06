Banu Alkan'ın Kardeş Acısı: Osman Alkan'ın Cenaze Töreninde Gözyaşlarına Boğuldu!
Banu Alkan, kardeşi Osman Alkan’ın ölümüyle sarsıldı. 65 yaşındaki Osman Alkan, trafik kazasında hayatını kaybetti. Haberi alan ünlü oyuncu cenazede gözyaşlarına boğuldu. “İki gün önce görüşmüştük, geliyorum demiştim ama böyle geldim” sözleriyle herkesi duygulandırdı.
İşte detaylar...
Kaynak: Mega Mag
Ünlü oyuncu Banu Alkan, hayatının en büyük acılarından birini yaşıyor.
Cenaze töreni, bugün Balıkesir’in Altınoluk ilçesindeki köy camisinde ikindi namazı sonrası gerçekleşti.
İşte o anlar:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
