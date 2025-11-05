Ne Mercimek, Ne Tarhana Ne de Kelle Paça: Doğal Antibiyotik Çorbası Bulundu!
Kış kapıya dayanmışken bağışıklığı güçlendiren tarifler sıkça araştırılmaya başlandı. Kelle paça, mercimek ve tarhana bir yana; bu tarifin ünü sınır tanımıyor! Sosyal medyada viral olan “İtalyan penisilini” isimli özel çorba, doğal antibiyotik etkisiyle dikkat çekti. Zerdeçal ve zencefilin birleştiği bu tarif, soğuk algınlığına karşı adeta doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bağışıklığı güçlendiren tarifler arama motorlarında ilk sıralara yerleşti.
Çorbanın sırrı ise içinde yer alan iki güçlü baharat: zencefil ve zerdeçal.
Beslenme uzmanları, zencefilin antiviral ve antibakteriyel etkisine, zerdeçalın ise iltihapla savaşan kurkumin maddesine dikkat çekiyor.
