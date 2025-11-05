Ne Mercimek, Ne Tarhana Ne de Kelle Paça: Doğal Antibiyotik Çorbası Bulundu!

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan çorbalar bu yıl yepyeni bir tarife teslim oldu. Sosyal medyada “İtalyan penisilini” olarak anılan bu özel çorba, klasik tariflere meydan okuyor.

Hazırlanışı da oldukça basit. Cile Wells tarifi de şöyle verdi:

'Tek yapmanız gereken doğranmış havuç, kereviz, beyaz soğan ve sarımsağı sotelemek. İstediğiniz kekik ve kemik suyunu ekleyin. Ben ayrıca bağışıklığınızı güçlendirmek için biraz taze zerdeçal ve zencefil rendeledim. Tuz ve karabiber ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin ve ardından el blenderiyle çekin. Her şey istediğiniz kıvama geldiğinde, bir yemek kaşığı tavuk bulyonu, birkaç su bardağı pişmiş pirinç ve birkaç su bardağı didiklenmiş tavuk ekleyin. Karıştırdıktan sonra, damak tadınıza göre ekstra tuz ve karabiber ekleyin. Ben üzerine rendelenmiş Parmesan ve karabiberle servis ettim! Bu, hastalığınızı yenmenize, bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı olur.'