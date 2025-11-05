onedio
Ne Mercimek, Ne Tarhana Ne de Kelle Paça: Doğal Antibiyotik Çorbası Bulundu!

Ne Mercimek, Ne Tarhana Ne de Kelle Paça: Doğal Antibiyotik Çorbası Bulundu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 23:43

Kış kapıya dayanmışken bağışıklığı güçlendiren tarifler sıkça araştırılmaya başlandı. Kelle paça, mercimek ve tarhana bir yana; bu tarifin ünü sınır tanımıyor! Sosyal medyada viral olan “İtalyan penisilini” isimli özel çorba, doğal antibiyotik etkisiyle dikkat çekti. Zerdeçal ve zencefilin birleştiği bu tarif, soğuk algınlığına karşı adeta doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bağışıklığı güçlendiren tarifler arama motorlarında ilk sıralara yerleşti.

Bu kez klasik tarifler değil, sosyal medyada “İtalyan penisilini” adıyla paylaşılan özel bir çorba konuşuluyor.

TikTok’ta viral olan tarifi paylaşan Cile Wells, “Hasta günü çorbası. Bu çorbayı @wishbonekitchen'ın bir süre önce paylaştığı tarifinden yola çıkarak yaptım. Bu, hastalığınızı tekmelemeye, bağışıklığınızı artırmaya yarıyor.” dedi.

Çorbanın sırrı ise içinde yer alan iki güçlü baharat: zencefil ve zerdeçal.

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan çorbalar bu yıl yepyeni bir tarife teslim oldu. Sosyal medyada “İtalyan penisilini” olarak anılan bu özel çorba, klasik tariflere meydan okuyor.

Hazırlanışı da oldukça basit. Cile Wells tarifi de şöyle verdi:

'Tek yapmanız gereken doğranmış havuç, kereviz, beyaz soğan ve sarımsağı sotelemek. İstediğiniz kekik ve kemik suyunu ekleyin. Ben ayrıca bağışıklığınızı güçlendirmek için biraz taze zerdeçal ve zencefil rendeledim. Tuz ve karabiber ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin ve ardından el blenderiyle çekin. Her şey istediğiniz kıvama geldiğinde, bir yemek kaşığı tavuk bulyonu, birkaç su bardağı pişmiş pirinç ve birkaç su bardağı didiklenmiş tavuk ekleyin. Karıştırdıktan sonra, damak tadınıza göre ekstra tuz ve karabiber ekleyin. Ben üzerine rendelenmiş Parmesan ve karabiberle servis ettim! Bu, hastalığınızı yenmenize, bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı olur.'

Beslenme uzmanları, zencefilin antiviral ve antibakteriyel etkisine, zerdeçalın ise iltihapla savaşan kurkumin maddesine dikkat çekiyor.

İki güçlü bileşen bir araya geldiğinde vücudun savunma sistemini adeta zırha dönüştürüyor. Sosyal medyada bu tarif adeta kışın kurtarıcısı ilan edildi. Tarhana ve mercimek çorbalarının ise şimdiden pabucu dama atıldı.

