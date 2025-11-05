onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Sonra Bu Kez Çarpıntı'da Kaos: Ünlü Oyuncu Diziden Sessizce Çıkarılışına İsyan Etti!

Kızılcık Şerbeti'nden Sonra Bu Kez Çarpıntı'da Kaos: Ünlü Oyuncu Diziden Sessizce Çıkarılışına İsyan Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 22:44

Son dönemde dizi setlerindeki kaos malumunuz. Sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu değişiklikleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Bu kez Çarpıntı dizisinde kaos çıktı. Oyuncu Mihriban Er, rol aldığı dizide yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı. Er, dizide sürekli rol olarak yer aldığını ancak sadece iki sahnede göründüğünü söyledi. “Üç bölümdür sahnem yok, bugün öğrendim rolüm bitmiş” diyerek serzenişte bulundu. Ünlü oyuncu, “İşin var diye seviniyorsun, sonra bir bakıyorsun yok” sözleriyle dizi sektörüne sitem etti.

İşte detaylar..

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından Çarpıntı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti dizisinden sonra bu kez Çarpıntı dizisinde kaos çıktı!  Dizinin kadrosunda “sürekli rol” olarak yer aldığı açıklanan oyuncu Mihriban Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide, Er’in rolünün aniden sona erdiği ortaya çıktı.

Oyuncunun paylaşımı sitem doluydu. Tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu, üç bölümdür sahnem yazılmadı. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle.”

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
