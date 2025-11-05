Kızılcık Şerbeti'nden Sonra Bu Kez Çarpıntı'da Kaos: Ünlü Oyuncu Diziden Sessizce Çıkarılışına İsyan Etti!

Son dönemde dizi setlerindeki kaos malumunuz. Sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu değişiklikleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Bu kez Çarpıntı dizisinde kaos çıktı. Oyuncu Mihriban Er, rol aldığı dizide yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı. Er, dizide sürekli rol olarak yer aldığını ancak sadece iki sahnede göründüğünü söyledi. “Üç bölümdür sahnem yok, bugün öğrendim rolüm bitmiş” diyerek serzenişte bulundu. Ünlü oyuncu, “İşin var diye seviniyorsun, sonra bir bakıyorsun yok” sözleriyle dizi sektörüne sitem etti.

