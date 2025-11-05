onedio
Yüz Hatları Fena Göze Battı: Ayça Ayşin Turan'ın Son Pozları Botoks İddialarına Neden Oldu!

Yüz Hatları Fena Göze Battı: Ayça Ayşin Turan'ın Son Pozları Botoks İddialarına Neden Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 20:54

12 Aralık’ta vizyona girecek Bugün Güzel filminin başrolü Ayça Ayşin Turan, son paylaşımlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Güzel oyuncunun yeni fotoğraflarındaki yüz hatları dikkat çekti, “botoks mu yaptı?” yorumları peş peşe geldi.

Gelin birlikte bakalım.

Ayça Ayşin Turan, uzun bir aradan sonra sinema filmiyle geri dönüyor.

Ayça Ayşin Turan, uzun bir aradan sonra sinema filmiyle geri dönüyor.

Başrolünde yer aldığı Bugün Güzel filmi 12 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanırken, güzel oyuncu geçtiğimiz gün basın toplantısında partneri Oğuzhan Koç ve diğer oyuncularla kamera karşısına geçti. 

Duru güzelliği ve kombiniyle dikkat çeken Turan, bir kaç saat sonra sosyal medya paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

Ayşa Ayşin Turan Instagram’da paylaştığı yeni karelerde yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

Ayşa Ayşin Turan Instagram’da paylaştığı yeni karelerde yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

Turan'ın son paylaşımlarına kimi 'Botoks' yorumu yaparken kimi de 'Makyöz kurbanı' yorumunda bulundu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
