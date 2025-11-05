onedio
Altın Kelebek 2025 Ödül Töreni Hakkında Flaş Gelişme: Tarihi Değişti!

05.11.2025 - 16:59

Her yıl Aralık ayında gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni bu kez takvimden çıkarıldı! Türkiye’nin en ilgi gören ödül törenlerinden biri olan organizasyon, bu yıl farklı bir tarihe ertelendi. Geçtiğimiz yıl 50. kez sahiplerini bulan törende bu yıl büyük değişiklikler kapıda. Üstelik gecenin ana sponsoru Pantene’nin sözleşmesi de sona erdi. Peki Altın Kelebek ne zaman yapılacak? 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Her yıl Aralık ayında televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan Altın Kelebek Ödül Töreni, bu yıl büyük bir değişikliğe gidiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1972 yılından bu yana Hürriyet Kelebek tarafından düzenlenen ve geçen yıl 50. kez gerçekleşen organizasyonun bu yıl Aralık ayında yapılmayacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunumuyla gerçekleşen törende birçok unutulmaz an yaşanmıştı.

Ancak bu yıl işler biraz karıştı. Çünkü gecenin ana sponsoru olan Pantene’nin sözleşmesi, 50. yıl töreniyle birlikte sona erdi. Henüz yeni sponsor belli değil, törenin yeni tarihi de açıklanmadı. Bu da doğal olarak “Altın Kelebek iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?” sorularını beraberinde getirdi.

Hatırlarsanız 2024’te En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Demet Evgar, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Mert Yazıcıoğlu kazanmış; İnci Taneleri “En İyi Dizi” seçilmişti.

Şimdi ise herkesin aklında tek bir soru var: Bu yılın kelebekleri kime konacak? Henüz yanıt yok ama belli ki Altın Kelebek cephesinde bu yıl yeni bir dönem yaşanacak.

Yorum Yazın