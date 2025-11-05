Altın Kelebek 2025 Ödül Töreni Hakkında Flaş Gelişme: Tarihi Değişti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Her yıl Aralık ayında gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni bu kez takvimden çıkarıldı! Türkiye’nin en ilgi gören ödül törenlerinden biri olan organizasyon, bu yıl farklı bir tarihe ertelendi. Geçtiğimiz yıl 50. kez sahiplerini bulan törende bu yıl büyük değişiklikler kapıda. Üstelik gecenin ana sponsoru Pantene’nin sözleşmesi de sona erdi. Peki Altın Kelebek ne zaman yapılacak?
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Her yıl Aralık ayında televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan Altın Kelebek Ödül Töreni, bu yıl büyük bir değişikliğe gidiyor.
Geçtiğimiz yıl Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunumuyla gerçekleşen törende birçok unutulmaz an yaşanmıştı.
Hatırlarsanız 2024’te En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Demet Evgar, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Mert Yazıcıoğlu kazanmış; İnci Taneleri “En İyi Dizi” seçilmişti.
