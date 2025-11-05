Sebebi Neydi ki? ABD’de Bornozla Hamburgerciye Giren Gülben Ergen Sosyal Medyada Olay Yarattı!
ABD turnesini tamamlayan Gülben Ergen, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı, konser sonrası bornozuyla dışarı çıkıp hamburgerciye gittiği anları paylaştı. Paylaşımına da kendi kendine takılarak “Aaa ne büyük ayıp tü tü tü. Bornozla hamburgerciye mi gidilir? Yurt dışında kimsenin umurunda değil” notunu düştü. Ergen’in bu rahat halleri takipçileri ikiye böldü.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Amerika turnesini tamamladıktan sonra yaptığı paylaşım ile yine gündemin merkezine oturdu.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, gönderisine esprili bir not ekledi:
