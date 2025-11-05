onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sebebi Neydi ki? ABD’de Bornozla Hamburgerciye Giren Gülben Ergen Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Sebebi Neydi ki? ABD’de Bornozla Hamburgerciye Giren Gülben Ergen Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 16:25

ABD turnesini tamamlayan Gülben Ergen, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı, konser sonrası bornozuyla dışarı çıkıp hamburgerciye gittiği anları paylaştı. Paylaşımına da kendi kendine takılarak “Aaa ne büyük ayıp tü tü tü. Bornozla hamburgerciye mi gidilir? Yurt dışında kimsenin umurunda değil” notunu düştü. Ergen’in bu rahat halleri takipçileri ikiye böldü.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Amerika turnesini tamamladıktan sonra yaptığı paylaşım ile yine gündemin merkezine oturdu.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Amerika turnesini tamamladıktan sonra yaptığı paylaşım ile yine gündemin merkezine oturdu.

Turnenin son gününde sahne sonrası bornozuyla dışarı çıkan Ergen, soluğu bir hamburgercide aldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, gönderisine esprili bir not ekledi:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın