Bereketli Topraklar İlk Bölümden Darbe Yedi, O Dizi Tahtını Sallandırmadı: 2 Kasım Reyting Sonuçları Açıklandı
2 Kasım Pazar televizyon ekranlarında Çarpıntı, Bereketli Topraklar, Sahtekarlar, Teşkilat, dizileri vardı. Haftanın her günü reyting savaşları veren dizilerde taht sık sık el değiştiriyor. Dün akşam ekrana gelen diziler arasında 1 grupta da olsa reytingini yükselten tek dizi Çarpıntı olurken, Bereketli Topraklar ilk bölümüyle adeta çakıldı.
İşte 2 Kasım reyting sonuçları...
Kaynak: Dizilah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarpıntı son bölümde reytinglerde 3. sırada yer aldı.
NOW'un en iddialı dizilerinden Sahtekarlar da bu hafta 2. oldu.
Reytinglerde bu hafta 1. olan dizi Teşkilat oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın