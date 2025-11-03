onedio
Bereketli Topraklar İlk Bölümden Darbe Yedi, O Dizi Tahtını Sallandırmadı: 2 Kasım Reyting Sonuçları Açıklandı

Gülistan Başköy
03.11.2025 - 11:49

2 Kasım Pazar televizyon ekranlarında Çarpıntı, Bereketli Topraklar, Sahtekarlar, Teşkilat, dizileri vardı. Haftanın her günü reyting savaşları veren dizilerde taht sık sık el değiştiriyor. Dün akşam ekrana gelen diziler arasında 1 grupta da olsa reytingini yükselten tek dizi Çarpıntı olurken, Bereketli Topraklar ilk bölümüyle adeta çakıldı.

İşte 2 Kasım reyting sonuçları...

Kaynak: Dizilah

2 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı.

Bereketli Topraklar dün akşam 1. bölümüyle ekranlardaydı. Show TV'nin yeni dizisinin ilk bölümü Galatasaray- Trabzonspor maçının azizliğine uğradı. Total'de 2.38, AB'de 1.92, ABC1'de 1.97 reyting aldı.

Çarpıntı son bölümde reytinglerde 3. sırada yer aldı.

Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Deniz Çakır'ın rol aldığı Çarpıncı dizisi de Total'de 3.40, AB'de 2.31, ABC1'de 2.96 reyting aldı.

NOW'un en iddialı dizilerinden Sahtekarlar da bu hafta 2. oldu.

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'in başrolü paylaştığı Sahtekarlar dizisi Total'de 3.81, AB'de 4.05, ABC1'de 4.52 reyting aldı.

Reytinglerde bu hafta 1. olan dizi Teşkilat oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi bu hafta Total'de 6.72, AB'de 5.83, ABC1'de 6.06 reyting alarak zirveyi yine kimseye kaptırmadı.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
