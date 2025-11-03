onedio
Olaylı Yarışmacı Hikmet Tuğsuz Survivor 2026 Kararını Açıkladı: Bakın Bu Sezon Kimi Destekliyormuş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.11.2025 - 09:56

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım devam ediyor. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri peş peşe açıklarken, olaylı yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un bu sezon kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Tuğsuz, sosyal medya hesabından merak edilen o soruyu yanıtlarken, bu yıl kimi desteklediğini de açıkladı.

İşte detaylar...

Survivor 2026'nın yarışmacıları belli olmaya başladı.

Acun Ilıcalı, bu yıl Survivor'a katılacak ünlü isimleri sosyal medyadan açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı'nın açıkladığı son isimler arasında Dilan Çıtak, Keremcem ve Bayhan yer aldı.

Geçen sezonun olaylı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un bu yıl da yarışmada olup olmayacağı takipçileri tarafından merak ediliyordu. Hatırlarsanız geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken yakalama kararı çıkmış ve yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğsuz hakkında aynı dönem 45 milyonluk villa dolandırıcılığı iddiaları da ortaya atılmıştı. Ancak bu iddiaları yalanlamış ve “Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” demişti.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı.

Survivor Hikmet olarak tanınan Hikmet Tuğsuz, bir takipçisinden gelen 'Bu sene Survivor'a kesin gel sensiz olmaz' çağrısına 'Bu sene yokum' yanıtını verdi. Ardından 'Bu sene kimi destekliyorsun?' sorusuna da 'Bayhan' dedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
