Olaylı Yarışmacı Hikmet Tuğsuz Survivor 2026 Kararını Açıkladı: Bakın Bu Sezon Kimi Destekliyormuş!

Acun Ilıcalı, bu yıl Survivor'a katılacak ünlü isimleri sosyal medyadan açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı'nın açıkladığı son isimler arasında Dilan Çıtak, Keremcem ve Bayhan yer aldı.

Geçen sezonun olaylı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un bu yıl da yarışmada olup olmayacağı takipçileri tarafından merak ediliyordu. Hatırlarsanız geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken yakalama kararı çıkmış ve yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğsuz hakkında aynı dönem 45 milyonluk villa dolandırıcılığı iddiaları da ortaya atılmıştı. Ancak bu iddiaları yalanlamış ve “Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” demişti.