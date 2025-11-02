onedio
Bir İçerik Üreticisi, İstanbul ve İngiltere Caddelerindeki Tabela Farkını Karşılaştırdı!

Gülistan Başköy
02.11.2025 - 16:14

Bir içerik üreticisi İstanbul’daki caddelerle İngiltere’deki caddeleri karşılaştırdığı videosuyla gündem oldu. “İngiltere’nin en kalabalık caddesindeyim ama bir tane bile tabela yok” diyen gezgin, Türkiye’deki tabela karmaşasına dikkat çekti. 

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada paylaşılan bir video, İstanbul’un yıllardır tartışılan tabela taşkınlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Bir içerik üreticisi, İstanbul’da caddelerdeki tabelaların bolluğuna dikkat çekerek, aynı durumu İngiltere’nin kalabalık bir caddesiyle kıyasladı.

Videoda İngiltere’deki caddeyi gezerken, “Şu anda İngiltere’nin en yoğun caddesindeyim. Günde milyonlarca insan geçiyor ama bir tane bile bina tabelası yok.” sözleriyle dikkat çekti. Ardından İstanbul’a dönerek, “Bizde ise estetik yoksunu binaların her tarafı tabela dolu. Artık biri bu tabela taşkınlığına ‘dur’ demeli.” ifadelerini kullandı. Gezgin, özellikle tarihi yarımada gibi bölgelerde tabela kullanımının sınırlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Belki daha önce bu konuda video çekilmiştir ama ben bu mevzunun Hasan Tahsin’i olmak istedim.” dedi.

