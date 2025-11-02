O İsteği Gerçek Oldu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Engin Çağlar'ın Çocukları Açıklamalarıyla Yürek Burktu

85 yaşındaki usta oyuncu, sevenlerinin gözyaşları arasında bugün son yolculuğuna uğurlandı. Çağlar için 2 Kasım Pazar günü Şişli Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene sanat camiasından birçok isim katılırken, eşi Filiz Vural ve oğulları Eser ile Çağlan Övet’in duygusal açıklamaları yürekleri burktu.

Oğlu Eser Övet, “Babam hep ‘Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim’ derdi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu, ilaç bile kullanmazdı.” sözleriyle herkesi duygulandırdı.