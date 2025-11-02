onedio
O İsteği Gerçek Oldu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Engin Çağlar'ın Çocukları Açıklamalarıyla Yürek Burktu

O İsteği Gerçek Oldu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Engin Çağlar'ın Çocukları Açıklamalarıyla Yürek Burktu

Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz jönü Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşında vefat eden usta oyuncu için Şişli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi, ardından Zincirlikuyu Aile Kabristanı’na defnedildi. Cenazede eşi Filiz Vural ile oğulları Eser ve Çağlan Övet’in sözleri yürekleri dağladı. “Babam hep ‘Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim’ derdi. ” diyen Övet, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım 2025’te İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

85 yaşındaki usta oyuncu, sevenlerinin gözyaşları arasında bugün son yolculuğuna uğurlandı. Çağlar için 2 Kasım Pazar günü Şişli Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene sanat camiasından birçok isim katılırken, eşi Filiz Vural ve oğulları Eser ile Çağlan Övet’in duygusal açıklamaları yürekleri burktu.

Oğlu Eser Övet, “Babam hep ‘Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim’ derdi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu, ilaç bile kullanmazdı.” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Diğer oğlu Çağlan Övet ise “Bu dünyadan çok güzel bir insan geçti ama finali çok kötü oldu.” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Eşi Filiz Vural da törende “En büyük üzüntümüz bu. Bir şekilde öleceğiz ama Engin’in sonu bu olmamalıydı.” sözleriyle acısını paylaştı.

