O İsteği Gerçek Oldu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Engin Çağlar'ın Çocukları Açıklamalarıyla Yürek Burktu
Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz jönü Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşında vefat eden usta oyuncu için Şişli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi, ardından Zincirlikuyu Aile Kabristanı’na defnedildi. Cenazede eşi Filiz Vural ile oğulları Eser ve Çağlan Övet’in sözleri yürekleri dağladı. “Babam hep ‘Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim’ derdi. ” diyen Övet, gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte detaylar...
Kaynak: Snob Magazin
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım 2025’te İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Diğer oğlu Çağlan Övet ise “Bu dünyadan çok güzel bir insan geçti ama finali çok kötü oldu.” diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Yorum Yazın