Beren Saat, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Su Gibi Duru Güzelliğiyle Damga Vurdu!

Beren Saat, Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne Su Gibi Duru Güzelliğiyle Damga Vurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.11.2025 - 11:38

Aşk-ı Memnu dizisiyle hayatımıza giren ve şimdilerin sevilen oyuncusu Beren Saat'i biliyorsunuz ki artık pek fazla ekranda göremiyoruz. Son olarak bir önceki gün Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi olarak karşımıza çıktı. ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Leyla Tanlar ve ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Yetkin Dikinciler'e ödüllerini elleriyle verdi. Saat'in güzelliği geceye damga vururken, sosyal medyada da övgüler yağdı.

Buyrun beraber bakalım.

Kariyerine reklamlarda oynayarak adım atan Beren Saat, ardından Hatırla Sevgili, Aşka Sürgün gibi birçok dizide rol aldı.

Kariyerine reklamlarda oynayarak adım atan Beren Saat, ardından Hatırla Sevgili, Aşka Sürgün gibi birçok dizide rol aldı.

Ancak çoğunluğumuzun hafızasına Aşk-ı Memnu dizisindeki muhteşem Bihter karakteriyle kazındı. Son yıllarda kendisini televizyon ekranlarında göremesek de dijitalde Atiye dizisiyle büyük sükse yaptı. Sadece bu da değil; Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile de yeniden bir araya gelerek 2023 yılında İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol aldı. 

41 yaşındaki güzel oyuncu yılların es geçtiği bir güzelliğe sahip hepinizin malumu. Ne zaman görsek daha da güzelleşiyor kendisi.

Son olarak bir önceki gün Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne güzelliğiyle damga vurdu.

Son olarak bir önceki gün Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne güzelliğiyle damga vurdu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Leyla Tanlar, ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Yetkin Dikinciler aldı. Ödülünü jüri üyesi Beren Saat verdi.

Duru güzelliği sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu övgü yağmuruna tutuldu.

