Sosyete Bunu Konuşuyor: Ünlü Holding Patronu Raif Dinçkök Hakkında Kısırlaştırma Ameliyatı İddiası
Sosyetik iş insanı Raif Dinçkök’le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia dolaşıyor. Ressam Sevinç Yıldız’la olan kısa süreli ilişkisinden geçen aralık ayında dünyaya gelen küçük İris’in ardından sürpriz bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Dinçkök’ün erkekler için doğum kontrol yöntemi olarak bilinen vazektomi ameliyatı geçirdiği iddia edildi.
Sosyetenin tanınan isimlerinden 54 yaşındaki iş insanı Raif Dinçkök, geçtiğimiz yıl kısa süreli bir ilişki yaşadığı ressam Sevinç Yıldız’la olan birlikteliğini sonlandırmıştı.
Kulislerde dolaşan iddialara göre Dinçkök, ilişki döneminin hemen sonrasında erkeklerde doğum kontrol yöntemi olarak bilinen vazektomi (sperm kanallarının bağlanması) ameliyatı geçirdi.
