Sosyete Bunu Konuşuyor: Ünlü Holding Patronu Raif Dinçkök Hakkında Kısırlaştırma Ameliyatı İddiası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
02.11.2025 - 10:38

Sosyetik iş insanı Raif Dinçkök’le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia dolaşıyor. Ressam Sevinç Yıldız’la olan kısa süreli ilişkisinden geçen aralık ayında dünyaya gelen küçük İris’in ardından sürpriz bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Dinçkök’ün erkekler için doğum kontrol yöntemi olarak bilinen vazektomi ameliyatı geçirdiği iddia edildi. 

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/un...
Sosyetenin tanınan isimlerinden 54 yaşındaki iş insanı Raif Dinçkök, geçtiğimiz yıl kısa süreli bir ilişki yaşadığı ressam Sevinç Yıldız’la olan birlikteliğini sonlandırmıştı.

Ancak ayrılığın ardından Yıldız’ın geçtiğimiz aralık ayında İris adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdiği ortaya çıkmıştı.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Dinçkök, ilişki döneminin hemen sonrasında erkeklerde doğum kontrol yöntemi olarak bilinen vazektomi (sperm kanallarının bağlanması) ameliyatı geçirdi.

Dinçkök'ün yaşadığı bu olaydan psikolojik olarak çok kötü etkilendiği ve bu nedenle böyle bir karar aldığı da konuşulanlar arasında. Bu operasyonun ardından ünlü iş insanı kanalları bağlı olduğu sürece artık çocuk sahibi olamayacak. Şimdilik Sevinç Yıldız’ın herhangi bir babalık davası açmadığı öğrenildi. 

Öte yandan Raif Dinçkök'ün 19 yıllık eşi Esra Tümen’den 2021’de boşandığını ve bu evlilikten 2 oğlunu belirtmeden geçmeyelim...

