Sosyete Bunu Konuşuyor: Ünlü Holding Patronu Raif Dinçkök Hakkında Kısırlaştırma Ameliyatı İddiası

Dinçkök'ün yaşadığı bu olaydan psikolojik olarak çok kötü etkilendiği ve bu nedenle böyle bir karar aldığı da konuşulanlar arasında. Bu operasyonun ardından ünlü iş insanı kanalları bağlı olduğu sürece artık çocuk sahibi olamayacak. Şimdilik Sevinç Yıldız’ın herhangi bir babalık davası açmadığı öğrenildi.

Öte yandan Raif Dinçkök'ün 19 yıllık eşi Esra Tümen’den 2021’de boşandığını ve bu evlilikten 2 oğlunu belirtmeden geçmeyelim...