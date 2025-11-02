Nihat Doğan, Güllü ve Çocukları Hakkındaki Cinayet İddialarını Konuşurken Gözyaşlarını Tutamadı!
Güllü'nün ölümü sonrası kızı Tuğyan hakkında ortaya atılan iddialar gündemde kalmaya devam ederken, Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz programında bu konuyu ele aldı. Gözyaşlarıyla 'Her evlat doğduğunda kurban kesiyoruz, cennetimiz diyoruz. O evladımız da bizi öldürmesin, hayırlı bir ölüm isterim.' dedi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü 26 Eylül akşamı Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
İddialarına ardından Tuğyan 'Neler Oluyor Hayatta' programına özel bir mesaj göndermiş ve kendini şöyle savunmuştu:
Dehşete düşüren iddialar Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında da ele alındı.
