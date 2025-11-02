onedio
Nihat Doğan, Güllü ve Çocukları Hakkındaki Cinayet İddialarını Konuşurken Gözyaşlarını Tutamadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.11.2025 - 09:44

Güllü'nün ölümü sonrası kızı Tuğyan hakkında ortaya atılan iddialar gündemde kalmaya devam ederken, Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz programında bu konuyu ele aldı. Gözyaşlarıyla 'Her evlat doğduğunda kurban kesiyoruz, cennetimiz diyoruz. O evladımız da bizi öldürmesin, hayırlı bir ölüm isterim.' dedi. 

İşte detaylar...

Kaynak: Söylemezsem Olmaz & 2. Sayfa

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü 26 Eylül akşamı Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Ölümü sonrası eski patronu Ferdi Aydın tarafından sarsıcı iddialar ortaya atılmıştı. Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından öldürülmüş olabileceğin öne sürmüştü. Hatta elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bile bulunmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

İddialarına ardından Tuğyan 'Neler Oluyor Hayatta' programına özel bir mesaj göndermiş ve kendini şöyle savunmuştu:

“Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.”

Ardından da Tuğyan ve arkadaşları Sultan ile Bircan'ın ses kayıtları deşifre edilmiş ve şoke edici detaylar ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için:

Dehşete düşüren iddialar Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında da ele alındı.

