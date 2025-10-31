onedio
Finalini Değiştirmek İstediğin Dizi Hagisi?

Finalini Değiştirmek İstediğin Dizi Hagisi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 17:51

Bazı diziler var ki bitse de aklımızdan çıkmıyor! “Keşke böyle bitmeseydi” dediğiniz bir final mutlaka olmuştur. Aşk-ı Memnu’da Bihter'in ölümü mü, yoksa Game of Thrones’un olaylı son sezonu mu sizi daha çok üzmüştü? Yıllarca ekrana kilitledi ama finalinde içimizde bir ukde bıraktı. 

Siz olsanız hangi dizinin sonunu değiştirirdiniz? 🎞️

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
