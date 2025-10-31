Kore Güzellik Algısına Ne Kadar Uygunsun?
1. Cilt tonun nasıl tanımlanabilir?
2. Göz yapın nasıldır?
3. Kaş şeklin nasıl?
4. Ten makyajında hangi tarzı tercih edersin?
5. Saç stilin nasıl?
6. Güzellik rutininde hangi ürün olmazsa olmaz?
7. Dudak makyajında hangi tarz sana daha yakın?
8. Son olarak estetik hakkında ne düşünüyorsun?
Kore güzellik standardına çok yakınsın!
Kore güzellik anlayışına kısmen uygunsun!
Senin güzellik anlayışın çok daha evrensel!
