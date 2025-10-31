onedio
Kore Güzellik Algısına Ne Kadar Uygunsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
31.10.2025 - 10:17

Son yıllarda Kore güzellik trendleri, dünyada adeta bir fenomen haline geldi. Pürüzsüz cilt, doğal makyaj, simetrik yüz hatları ve özgün stil anlayışı... Peki, sen bu eşsiz güzellik standartlarına ne kadar uyuyorsun? Kendini Kore güzellik algısına ne kadar yakın hissediyorsun?

Hazırsan, başlayalım!

1. Cilt tonun nasıl tanımlanabilir?

2. Göz yapın nasıldır?

3. Kaş şeklin nasıl?

4. Ten makyajında hangi tarzı tercih edersin?

5. Saç stilin nasıl?

6. Güzellik rutininde hangi ürün olmazsa olmaz?

7. Dudak makyajında hangi tarz sana daha yakın?

8. Son olarak estetik hakkında ne düşünüyorsun?

Kore güzellik standardına çok yakınsın!

Cilt tonundan makyaj stiline kadar birçok özelliğin, Kore güzellik algısına oldukça uygun. Özellikle 'porselen cilt', 'düz kaş' ve 'şirin moda' tarzları sende belirgin. K-Beauty dünyasında kolayca uyum sağlayabilecek bir tarzın var!

Kore güzellik anlayışına kısmen uygunsun!

Bazı yönlerin Kore güzellik algısıyla örtüşse de (örneğin cilt bakımı ya da minimal makyaj), tarzın daha özgün. Bu seni farklı ve dikkat çekici kılıyor. Kendi stilini yaratman, seni daha özel kılıyor.

Senin güzellik anlayışın çok daha evrensel!

Kore güzellik algısı senin tarzına pek uymasa da bu kesinlikle kötü bir şey değil. Cesur, güçlü ya da özgün duruşunla her kültürde dikkat çekebilirsin. Güzellik anlayışın evrensel değerlere daha yakın!

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
