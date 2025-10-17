onedio
Kalp Kıran Burçlar Listesi: Senin Burcun Kaçıncı Sırada?

17.10.2025 - 09:54

Hangi burç, aşkta en çok kalp kırıyor? Kimler ilişkilerde daha zor bağlanıyor, kimler karşısındakini en çok yıpratıyor? Senin burcun bu listede kaçıncı sırada? Aşk oyunlarının ustaları ve kalpleri paramparça edenleri merak ediyorsan, burçların bu heyecanlı sıralamasını keşfetmeye hazır ol! Belki de sen de etrafındakileri kıran o burçlardansın, ya da tam tersine, en nazik ve sadık olanlar listesindesin.

Burcunu seçer misin?

12. sırada kalp kıran birisin!

Direkt ve açık sözlü, ama genelde iyi niyetlidir.

8. sırada kalp kıran birisin!

İnatçılığı bazen iletişimi zorlaştırabilir.

5. sırada kalp kıran birisin!

Değişken ve dalgalı ruh haliyle insanları yıpratabilir.

11. sırada kalp kıran birisin!

Koruyucu ve sevgi dolu, kalp kırmaya pek meyilli değildir.

3. sırada kalp kıran birisin!

Gururu ve ilgi ihtiyacıyla bazen insanları incitebilir.

7. sırada kalp kıran birisin!

Eleştirileri ve mükemmeliyetçiliğiyle kırıcı olabilir.

9. sırada kalp kıran birisin!

Kararsızlığı ve aşırı uyum sağlama çabasıyla yanlış anlaşılabilir.

1. sırada kalp kıran birisin!

Tutkulu ve kıskanç yapısıyla kalpleri kırmada başı çekebilir.

6. sırada kalp kıran birisin!

Özgürlüğüne düşkünlüğü ve sorumsuz davranışlarıyla üzüntü yaratabilir.

2. sırada kalp kıran birisin!

Soğuk ve mesafeli tavırlarıyla duygusal yaralar açabilir.

4. sırada kalp kıran birisin!

Bağımsızlığı ve duygusallıktan uzak tavrıyla kalpleri kırabilir.

10. sırada kalp kıran birisin!

Çok duygusal ve kırılgan yapısıyla daha çok kırılan taraf olabilir.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım.
