Burcuna Göre Hangi Türk Dizisine Aitsin?
Dram mı? Aksiyon mu? Romantik komedi mi yoksa bol entrikalı bir aile dizisi mi? Burçlar sadece karakterimizi değil, ait olduğumuz dizi evrenini de belirliyor olabilir! Bu testte burcunun en baskın özelliklerine göre seni bir Türk dizisiyle eşleştiriyoruz.
Burcunu seçer misin?
Ezel
Aşk-ı Memnu
Yalan Dünya
Yargı
Muhteşem Yüzyıl
Behzat Ç.
Kiralık Aşk
İntikam
Leyla ile Mecnun
Avrupa Yakası
Masumlar Apartmanı
İstanbullu Gelin
Test
Gündem
Magazin
Video
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
