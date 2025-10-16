onedio
Burcuna Göre Hangi Türk Dizisine Aitsin?

Burcuna Göre Hangi Türk Dizisine Aitsin?

16.10.2025 - 10:07

Dram mı? Aksiyon mu? Romantik komedi mi yoksa bol entrikalı bir aile dizisi mi? Burçlar sadece karakterimizi değil, ait olduğumuz dizi evrenini de belirliyor olabilir!  Bu testte burcunun en baskın özelliklerine göre seni bir Türk dizisiyle eşleştiriyoruz.

Burcunu seçer misin?

Ezel

Ezel

Sen hırslı, lider ruhlu ve intikamdan asla vazgeçmeyen bir Koçsun. Tıpkı Ezel gibi! Hayatına girenleri unutmuyorsun ama affetmek de sana göre değil. Aksiyonun olduğu her sahnede sen varsın!

Aşk-ı Memnu

Aşk-ı Memnu

Zevklerine düşkün, lükse ve estetiğe değer veren Boğalar için Aşk-ı Memnu biçilmiş kaftan. Duyguların yoğun, tutkuların derin. Bihter gibi hem dramatik hem de stil sahibisin.

Yalan Dünya

Yalan Dünya

Renkli, esprili ve sosyal biri olarak Yalan Dünya tam sana göre. Bir gün başka, ertesi gün bambaşka bir ruh halindesin. Dizi gibi sen de bol bol karakter değiştiriyorsun!

Yargı

Yargı

Disiplinli, kararlı ve güçlü… Plan yapmadan adım atmazsın. Gücünü içten içe gösterirsin. Soğukkanlı ve zeki karakterlerle dolu diziler tam sana göre.

Muhteşem Yüzyıl

Muhteşem Yüzyıl

Sahne senin! Işığınla herkesi etkileyen bir Aslansın. Liderlik damarların kabarırken Muhteşem Yüzyıl gibi görkemli ve unutulmazsın. Herkes seni konuşur, sen gösterişi seversin.

Behzat Ç.

Behzat Ç.

Detaycı, kuralcı ve olayların ardındaki gerçeği sorgulayan bir Başak olarak Behzat Ç. ruhunu taşıyorsun. Gözünden hiçbir ayrıntı kaçmaz. Adalet senin için her şeyden önce gelir.

Kiralık Aşk

Kiralık Aşk

Estetik, aşk ve uyum… Tam bir Terazi tanımı! Kiralık Aşk gibi hem romantik hem de göz alıcısın. Tarzınla da, zarafetinle de dikkat çekiyorsun. Aşk senin için bir sanattır.

İntikam

İntikam

Tutkulu, gizemli ve güçlü bir Akrep olarak İntikam dizisinin karanlık ve derin duygularına birebir uyuyorsun. Seninle oyun olmaz. Sen seversen tam, kaybedersen yıkıcı olursun.

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun

Özgür ruhlu, maceracı ve felsefi bir Yay için Leyla ile Mecnun’un absürt ama derin dünyası biçilmiş kaftan. Gülersin, düşündürürsün, sonra yine gidersin. Rutin sana göre değil.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Çalışkan, disiplinli ama içten içe komik bir Oğlak olarak Avrupa Yakası tam sana göre. Tıpkı Aslı gibi planlısın ama Sinan gibi de şaşırtıcı olabiliyorsun. Mizahın bile ciddi senin!

Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı

Duygusal, empatik ve iç dünyası yoğun bir Balık olarak Masumlar Apartmanı senin kalbine dokunuyor. İnsanların iç dünyalarını anlayan, yaraları hisseden bir ruhsun. Derinlik sende.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin

Gelenekler, sadakat ve duygusal derinlik senin temel taşların. Aile bağlarını korumayı seviyorsun. İstanbullu Gelin’de senin gibi biri köklü bir yer bulur.

