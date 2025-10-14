onedio
Burcuna Göre Neden Hala Yalnızsın?

Burcuna Göre Neden Hala Yalnızsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
14.10.2025 - 10:06

Aşk mı kaçıyor, sen mi kovalıyorsun? Yoksa yanlış gezegen hizalanması yüzünden hala yalnız mısın? Belki de Merkür retrosu değil, sadece senin burcuna özgü “mini” bir sorun var... Bu testte yıldızlar senin adına konuşacak ve yalnızlığının burçsal nedenlerini bir bir ortaya dökecek. Kimi zaman gülümsetecek, kimi zaman “Aynen ben!” dedirtecek bu eğlenceli testte gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın?

Burcunu seçer misin?

Aşkta bile rekabeti seviyorsun.

Aşkta bile rekabeti seviyorsun. Flört değil, sanki Survivor seçmelerindesin! Biraz hızını kes, karşındaki insan sohbet etmeye çalışıyor, 100 metre koşusuna çıkmadı.

Senin için konfor her şey.

Senin için konfor her şey. Dışarı çıkmak, tanışmak, yazışmak… Hepsi çok yorucu geliyor. Ama aşk maalesef kapıya kadar servis olmuyor (henüz).

Kalbin açık ama yönü belli değil.

Seninle iletişim şahane, sohbetler efsane… ama istikrar? O da kim? Kalbin açık ama yönü belli değil. Biraz dur, birini tanımak için zaman tanı.

Sen ilgi manyağı değilsin, sadece hak ettiğini istiyorsun!

Sen ilgi manyağı değilsin, sadece hak ettiğini istiyorsun! Ama unutma, her aşk sahnesinde iki başrol olmaz. Bazen parlamayan biriyle de ışıltılı olunur.

Sen bir flört değil, açık büfe gibisin.

O mu olsun, bu mu? Ay ama o da çok tatlıydı… Sen bir flört değil, açık büfe gibisin. Ama kalp işi biraz cesaret ister. Bir tanesini seç ve dene, mükemmel olmasına gerek yok.

İşkolik demek bile az kalır.

İşkolik demek bile az kalır. Potansiyel sevgililer senin takvimine bakıp vazgeçiyor. Kalbine de biraz mesai ayırsan fena olmaz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
