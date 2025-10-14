Burcuna Göre Neden Hala Yalnızsın?

Aşk mı kaçıyor, sen mi kovalıyorsun? Yoksa yanlış gezegen hizalanması yüzünden hala yalnız mısın? Belki de Merkür retrosu değil, sadece senin burcuna özgü “mini” bir sorun var... Bu testte yıldızlar senin adına konuşacak ve yalnızlığının burçsal nedenlerini bir bir ortaya dökecek. Kimi zaman gülümsetecek, kimi zaman “Aynen ben!” dedirtecek bu eğlenceli testte gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın?