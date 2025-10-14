Burcuna Göre Neden Hala Yalnızsın?
Aşk mı kaçıyor, sen mi kovalıyorsun? Yoksa yanlış gezegen hizalanması yüzünden hala yalnız mısın? Belki de Merkür retrosu değil, sadece senin burcuna özgü “mini” bir sorun var... Bu testte yıldızlar senin adına konuşacak ve yalnızlığının burçsal nedenlerini bir bir ortaya dökecek. Kimi zaman gülümsetecek, kimi zaman “Aynen ben!” dedirtecek bu eğlenceli testte gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın?
Burcunu seçer misin?
Aşkta bile rekabeti seviyorsun.
Senin için konfor her şey.
Kalbin açık ama yönü belli değil.
Sen ilgi manyağı değilsin, sadece hak ettiğini istiyorsun!
Sen bir flört değil, açık büfe gibisin.
İşkolik demek bile az kalır.
