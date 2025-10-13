Burcuna Göre Gizli Takıntın Ne?
Hepimizin dışarıdan çok normal görünüp içten içe bir şeye takılı kaldığı anlar vardır. Kimimiz kontrol manyağıdır ama bunu “titizlik” diye açıklar… Kimimiz duygusal mesajlara saniyesinde cevap gelmeyince içten içe deliye döner ama dışarıdan “cool” görünmeye devam eder.
Peki senin gizli takıntın ne?
Burcunu seçer misin?
Takıntın: Kontrol Etme İhtiyacı
Takıntın: Konfor Alanın
Takıntın: Bildirimler
Takıntın: Eski Mesajlar
Takıntın: İmajın
Takıntın: Mükemmellik
Takıntın: Onaylanma İhtiyacı
Takıntın: Stalklamak
Takıntın: Kaçış Planları
Takıntın: Başarı Kıyasları
Takıntın: Farklı Olma İsteği
Takıntın: Hayal Kurmak
