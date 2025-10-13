onedio
Burcuna Göre Gizli Takıntın Ne?

Burcuna Göre Gizli Takıntın Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.10.2025 - 10:02

Hepimizin dışarıdan çok normal görünüp içten içe bir şeye takılı kaldığı anlar vardır. Kimimiz kontrol manyağıdır ama bunu “titizlik” diye açıklar… Kimimiz duygusal mesajlara saniyesinde cevap gelmeyince içten içe deliye döner ama dışarıdan “cool” görünmeye devam eder.

Peki senin gizli takıntın ne?

Burcunu seçer misin?

Takıntın: Kontrol Etme İhtiyacı

Her şeyin senin istediğin gibi gitmesi lazım. Bazen olaylar senin elinde olmasa bile bir şekilde kontrolü ele almaya çalışıyorsun.

Takıntın: Konfor Alanın

Aynı kahveyi içmek, aynı yerde oturmak, aynı battaniyeyi kullanmak... Rutinlerin senin için kutsal ve biri bunları bozarsa dengen sarsılır.

Takıntın: Bildirimler

Mesajlara hemen dönülmediğinde paranoyaya bağlayabilirsin. Her “görüldü” cevapsızlığı senin için gizli bir kriz!

Takıntın: Eski Mesajlar

Arada sırada eski mesajlara dönüp duygusal analiz yapıyorsun. “O gün bana bunu yazmıştı çünkü aslında...”

Takıntın: İmajın

Aynada saçını 50 kez kontrol etmek, story’yi 10 kez izlemek... Dışarıdan nasıl göründüğün senin için çok önemli!

Takıntın: Mükemmellik

Her şey kusursuz olmalı: masa simetrik, yazılar hizalı, planlar dakik. Minik bir hata bile gözünden kaçmaz.

Takıntın: Onaylanma İhtiyacı

“Herkes beni seviyor mu?” sorusu gizli bir takıntıya dönüşebilir. Denge ve uyum senin için her şey.

Takıntın: Stalklamak

Birini merak ettiysen sosyal medya FBIgibi çalışırsın. Takip etmeden bile geçmişini saniyeler içinde çıkarırsın.

Takıntın: Kaçış Planları

Haritalar, uçak biletleri, kaçış rotaları… Anlık bir sıkılma anında bile zihninde yeni bir ülkeye gitmiş oluyorsun.

Takıntın: Başarı Kıyasları

Kimin ne kadar başarılı olduğunu gizlice inceler, kendi ilerleyişinle kıyaslarsın. Motivasyonun bu rekabetten geliyor.

Takıntın: Farklı Olma İsteği

Sıradan biri olmamak için bilinçsizce çabalarsın. “Bu filmi herkes izliyorsa ben izlemem” kafası sende net var.

Takıntın: Hayal Kurmak

Gerçeklik bazen sıkıcı geliyor olabilir. Bu yüzden kafanda alternatif senaryolar yazıp kendi filmini yaşıyorsun.

