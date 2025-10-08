Dişil Gücünün Rengi Ne?

Senin dişil gücün, fırtınalardan değil, sakin sulardan beslenir. Gücün, huzurdan gelir. Sende sessiz ama derin bir enerji var; bağırmadan da duyulan, acele etmeden de ilerleyen bir bilgelik. Dengen, hem kendinle hem de çevrenle kurduğun uyumda saklı. Sen, dış dünyada ne olursa olsun iç dünyasında barışı korumaya çalışan, hatta bu barışı çevrene de yansıtan nadir ruhlardansın. Doğayla iç içe olman tesadüf değil; çünkü sen doğanın ritmiyle uyumlu, onun döngülerine saygılı ve ondan ilham alan bir yapıya sahipsin. Bir yaprağın titreyişinde bile anlam arayan, toprağın sessizliğinde bile huzur bulan bir kalbin var. Bu yüzden varlığın, etrafındakiler için adeta bir sığınak gibidir. Yanında olanlar kendilerini güvende, anlaşılmış ve kabul görmüş hissederler. Yeşil renk, işte bu senin özündeki dinginliğin bir yansımasıdır. O, kalbindeki şefkati, içindeki iyileştirici gücü ve doğayla kurduğun o derin bağı temsil eder. Yeşil, senin yumuşak ama köklü varlığını, sezgisel ve toparlayıcı yanını ortaya koyar. Her şeyin dengeye kavuşmasını ister, çatışmalardan çok anlayışı seçersin. Çünkü sen bilirsin: gerçek güç, huzurla var olabilmektir.