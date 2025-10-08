Dişil Gücünün Rengi Ne?
Dişil enerji; yaratıcılık, sezgi, şefkat ve içsel güçle beslenen, görünmeyeni hissedebilen eşsiz bir frekanstır. Herkesin çinde bu enerji bir renkle titreşir kimi zaman huzurlu bir lavanta, kimi zaman ateşli bir kırmızı, kimi zaman ise derin bir gece mavisi... Peki senin dişil gücün hangi renk?
1. Kendini en çok hangi ortamda rahat hissediyorsun?
2. Duygularını ifade ederken hangisi sana daha yakın?
3. Hayatında en çok değer verdiğin şey nedir?
4. Stresle başa çıkarken hangi yöntem sana daha uygundur?
5. Güçlü hissettiğin an hangisidir?
6. Boş zamanlarında ne yapmayı tercih edersin?
7. Hayatında hep bir desteğe ihtiyaç duyuyor musun?
8. Son olarak her konuda yetkinliğe sahip olduğunu düşünüyor musun?
Kırmızı
Mor
Yeşil
Mavi
