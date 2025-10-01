onedio
Eski Sevgilinden Gerçekten Vazgeçtin mi?

Eski Sevgilinden Gerçekten Vazgeçtin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.10.2025 - 15:04

Bir ilişki bittiğinde, bazen kalbimiz hâlâ geçmişin gölgesinde kalır. Peki ya sen? Eski sevgilinden gerçekten vazgeçtin mi, yoksa hala içinde saklı bir umut mu var? Bu test, duygularını ve düşüncelerini keşfetmene yardımcı olacak. Kendine dürüst ol, çünkü bazen en zor olan şey, bırakabilmek… Cevapların seni neye hazırlıyor dersin?

1. Onunla ilgili anılar seni hala sık sık düşündürür mü?

2. Onun sosyal medya paylaşımlarını takip etmeyi bıraktın mı?

3. Yeni biriyle tanışmaya veya flört etmeye hazır hissediyor musun?

4. Onunla tekrar bir araya gelme fikri seni heyecanlandırıyor mu?

5. Eski sevgilin hakkında konuşmak seni hala duygusal olarak etkiliyor mu?

6. Onunla ilgili eski mesajlara veya fotoğraflara bakmayı bıraktın mı?

7. Yeni hayatında onun yeri olmadığını düşünüyor musun?

8. Eski sevgilin hakkında olumsuz düşüncelerden çok, tarafsız veya olumlu düşünceler taşıyor musun?

9. Onunla yaşadığın kötü anları hatırlamak seni rahatlatıyor mu?

10. Eski sevgilinleyken sen daha kontrolsüz biri mi oluyorsun?

Vazgeçtin

Artık onunla ilgili bir şey duyduğunda kalbin eskisi gibi hızla çarpmıyor. İçinde bir sızı değil, sadece hafif bir sessizlik beliriyor. Ne sevgiyle ne de öfkeyle sadece bir tarafsızlıkla karşılıyorsun adını, hatırasını. Onun sosyal medyasını kontrol etme ihtiyacı duymuyorsun; nerede, ne yapıyor, kiminle ilgilenmiyor artık seni. Çünkü fark ettin: hayatın onun etrafında dönmek zorunda değil. Yeni insanlara kalbini kapatmıyorsun artık. Gözlerin yeniden bakmaya, ruhun yeniden hissetmeye açık. Geçmiş, omuzlarında bir yük değil; arkanda bıraktığın izlerden ibaret. Bir zamanlar senin için çok değerli olan o anılar, şimdi sadece sessizce rafta duran bir hatıra kutusu gibi. Açma ihtiyacı duymuyorsun, ama orada olduklarını biliyorsun ve bu yeterli.

Vazgeçemedin

Onun adını bir yerlerde duyduğunda, kalbinde ince bir sızı beliriyor tarif etmesi zor bir kıpırtı. Ne tam özlem, ne de tamamen geçmemiş bir sevgi... Sanki yıllar önce bırakılmış bir cümlenin hâlâ tamamlanmamış sonu gibi. Sosyal medyada ona bakıyorsun bazen, gizlice. Yeni biri var mı, hayatında neler değişti, hâlâ eski gibi mi... Bilmiyorsun tam olarak neyi aradığını ama gözlerin o sayfalarda gezinirken, kalbin bir zamanlar ait olduğu bir şeyin izini sürüyor gibi. Onunla geçen anılar, hiç ummadığın anlarda zihnini meşgul ediyor. Bazen bir şarkıda, bazen bir sokakta ya da sadece sessiz bir akşamda… Gözlerinin önüne düşen sahneler gibi beliriyorlar: birlikte güldüğünüz anlar, sustuğunuz ama anlaştığınız sessizlikler, yarım kalmış cümleler…

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
