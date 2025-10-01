Eski Sevgilinden Gerçekten Vazgeçtin mi?

Artık onunla ilgili bir şey duyduğunda kalbin eskisi gibi hızla çarpmıyor. İçinde bir sızı değil, sadece hafif bir sessizlik beliriyor. Ne sevgiyle ne de öfkeyle sadece bir tarafsızlıkla karşılıyorsun adını, hatırasını. Onun sosyal medyasını kontrol etme ihtiyacı duymuyorsun; nerede, ne yapıyor, kiminle ilgilenmiyor artık seni. Çünkü fark ettin: hayatın onun etrafında dönmek zorunda değil. Yeni insanlara kalbini kapatmıyorsun artık. Gözlerin yeniden bakmaya, ruhun yeniden hissetmeye açık. Geçmiş, omuzlarında bir yük değil; arkanda bıraktığın izlerden ibaret. Bir zamanlar senin için çok değerli olan o anılar, şimdi sadece sessizce rafta duran bir hatıra kutusu gibi. Açma ihtiyacı duymuyorsun, ama orada olduklarını biliyorsun ve bu yeterli.