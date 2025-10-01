Eski Sevgilinden Gerçekten Vazgeçtin mi?
Bir ilişki bittiğinde, bazen kalbimiz hâlâ geçmişin gölgesinde kalır. Peki ya sen? Eski sevgilinden gerçekten vazgeçtin mi, yoksa hala içinde saklı bir umut mu var? Bu test, duygularını ve düşüncelerini keşfetmene yardımcı olacak. Kendine dürüst ol, çünkü bazen en zor olan şey, bırakabilmek… Cevapların seni neye hazırlıyor dersin?
1. Onunla ilgili anılar seni hala sık sık düşündürür mü?
2. Onun sosyal medya paylaşımlarını takip etmeyi bıraktın mı?
3. Yeni biriyle tanışmaya veya flört etmeye hazır hissediyor musun?
4. Onunla tekrar bir araya gelme fikri seni heyecanlandırıyor mu?
5. Eski sevgilin hakkında konuşmak seni hala duygusal olarak etkiliyor mu?
6. Onunla ilgili eski mesajlara veya fotoğraflara bakmayı bıraktın mı?
7. Yeni hayatında onun yeri olmadığını düşünüyor musun?
8. Eski sevgilin hakkında olumsuz düşüncelerden çok, tarafsız veya olumlu düşünceler taşıyor musun?
9. Onunla yaşadığın kötü anları hatırlamak seni rahatlatıyor mu?
10. Eski sevgilinleyken sen daha kontrolsüz biri mi oluyorsun?
