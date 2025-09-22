onedio
Yüz Tipi Analizine Göre Sen Aslında Nerelisin?

Yüz Tipi Analizine Göre Sen Aslında Nerelisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
22.09.2025 - 14:03

Kiminin bakışları Karadeniz kadar hırçın, kiminin gülüşü Ege kadar sıcak… Peki senin yüz hatların hangi coğrafyaya ait sırları fısıldıyor? Bu testte sadece yüz tipi ve bazı basit sorularla aslında “nereli gibi” göründüğünü ortaya çıkarıyoruz. Memleketin başka olabilir ama yüzün seni ele verebilir!

Bakalım yüz hatların seni nereye götürecek…

1. Öncelikle yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklin bunlardan hangisine daha çok benziyor?

3. Göz şeklin peki...?

4. Burun şeklini de seçer misin?

5. Elmacık kemiklerin belirgin mi?

6. Çene yapın nasıl?

7. Dudak yapını nasıl tanımlarsın?

8. Son olarak alnın dar mı geniş mi?

Trabzon

Trabzon

Keskin yüz hatların ve kararlı bakışların var. Senin içinden tam bir Karadeniz fırtınası geçiyor. Sert ama samimi, asi ama sevgi dolu. Hamsiyle aran nasıl?

İzmir

İzmir

Gülüşün Ege güneşi gibi iç ısıtıyor. Rahat ve huzurlu tavırlarınla tam bir “Çeşme çocuğu”sun. Senin yüzünde 'hayat kısa, deniz güzel' yazıyor.

Mardin

Mardin

Derin ve anlamlı bakışların, tarihle yoğrulmuş gibisin. Kadim bir bilgelik var sende. Taş evlerin gölgesinde büyümüşsün sanki.

Erzurum

Erzurum

Sert hava, güçlü duruş! Kış yüzüne çok yakışıyor. Sen tam bir Palandöken dağlarının çocuğusun. Soğukla arası iyi olanlardansın.

Antalya

Antalya

Yüzündeki pozitif enerjiyle hemen dikkat çekiyorsun. Turistik, sıcak, neşeli... Senin ruhun sürekli yaz mevsiminde yaşıyor.

Gaziantep

Gaziantep

Yüz tipin lezzetli bir hayatı çağrıştırıyor. Baharat gibi keskin, baklava gibi tatlı... Sende hem damak zevki var, hem de sağlam bir karakter.

Edirne

Edirne

Senin yüzün tarihin ve zarafetin harmanı gibi. Osmanlı ihtişamı var sanki yüz hatlarında. Hem asil, hem kültürlü görünüyorsun.

Kars

Kars

Gizemli ve biraz da mesafeli bir havası var yüzünün. Ama çözülünce sımsıcak. Senin yüzünde Doğu Anadolu’nun asil soğukluğu var.

Ankara

Ankara

Ciddi ve net yüz hatların seni hemen belli ediyor. Devlet ciddiyetini taşıyorsun ama altında duygusal bir ruh gizli. Bürokrasinin estetik hali gibisin.

Adana

Adana

Sende hafif bir asi gülümseme var. Lafını esirgemeyen, dobra, biraz delidolu... Sıcak havalarda bile inadına sıcak kalpli.

Manisa

Manisa

Doğal ve sade güzelliğinle dikkat çekiyorsun. Güneş yanığı hafif teninle bağbozumuna hazırsın sanki. Yüzünde huzur var.

Van

Van

Yüz hatların yumuşak ama karakteristik. Gözlerinde Van Gölü’nün mavisi parlıyor gibi. Hem dingin hem de kendine has bir enerjin var.

Rize

Rize

Yüzünde hep bir tazelik var. Sanki çay tarlalarından yeni çıkmışsın. Nemli hava seni yormuyor, aksine canlandırıyor.

Bursa

Bursa

Geleneksel ve modernin uyumu gibi yüzün. Osmanlı ruhu ama modern bir yorumla. Şehrin gibi sen de iki yönlüsün.

Sivas

Sivas

Ciddi ve karakterli bir duruşun var. Sert bir yüzün olabilir ama yüreğin kocaman. Tarih ve sağlamlık sende birleşmiş.

Erzincan

Erzincan

Senin yüzünde dingin ama güçlü bir ifade var. Dağlar gibi dimdik, vadiler gibi derin… Gürültüye gelmeyen ama sessizliğiyle etkileyen bir ruh taşıyorsun. Herkesin fark etmediği güzellikler sende saklı. Doğayla barışık, sabırlı, ama gerektiğinde her şeyi değiştirecek kadar kararlısın.

Balıkesir

Balıkesir

Senin yüzünde hem Ege’nin tatlılığı hem de Marmara’nın dinginliği var. Ayvalık zeytinyağı gibi rafine, Kaz Dağları gibi serin bir enerjin var.

Kastamonu

Kastamonu

Gizemli ve derin bir havan var. Tarihi evler gibi zarif ama içine kapanık. Kendi dünyasında yaşayan ama keşfedilince hayran bırakan biri gibisin.

Artvin

Artvin

Yüz hatların doğayla yoğrulmuş gibi. Sert yamaçlar, yemyeşil ormanlar, zorlu ama etkileyici… Yüzünde 'kolay değil ama değer' yazıyor.

Elazığ

Elazığ

Net ve sıcak hatların var. Hem dost canlısı hem ağırbaşlı bir enerji yayıyorsun. Otantik ve kendine özgü bir duruş sende.

Uşak

Uşak

Sade ve dürüst bir yüz ifadesi… Gösterişten uzak ama güven veren bir halin var. İç Anadolu'nun özünü taşıyorsun.

Ordu

Ordu

Senin yüzünde Karadeniz’in sakin günlerinden bir esinti var. Ne çok asi ne çok sessiz – kararında bir delilik, hafif bir melankoli... Yeşilin her tonu sende hayat bulmuş gibi. Gülümsemen fındık bahçelerinin içinden çıkıp gelmiş sanki. İnsanlara huzur veriyorsun, ama içten içe derin bir dünyan var.

Sakarya

Sakarya

Yüzünde şehirli bir doğallık var. Ne tamamen doğa çocuğusun, ne de tam bir metropol insanı... Tam ortasında, dengede yaşıyorsun. Neşeli ama ölçülü, hareketli ama sakin... Sakarya gibi sen de köprüler kuruyorsun; insanlar arasında, duygular arasında, şehirle doğa arasında.

Çanakkale

Çanakkale

Yüzüne bakan biri “Bu kişinin içinde bir tarih kitabı var” diyebilir. Dingin ama güçlü… Sende hem mitoloji hem direniş gizli.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
