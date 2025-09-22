Yüz Tipi Analizine Göre Sen Aslında Nerelisin?
Kiminin bakışları Karadeniz kadar hırçın, kiminin gülüşü Ege kadar sıcak… Peki senin yüz hatların hangi coğrafyaya ait sırları fısıldıyor? Bu testte sadece yüz tipi ve bazı basit sorularla aslında “nereli gibi” göründüğünü ortaya çıkarıyoruz. Memleketin başka olabilir ama yüzün seni ele verebilir!
Bakalım yüz hatların seni nereye götürecek…
1. Öncelikle yüz şeklini seçer misin?
2. Kaş şeklin bunlardan hangisine daha çok benziyor?
3. Göz şeklin peki...?
4. Burun şeklini de seçer misin?
5. Elmacık kemiklerin belirgin mi?
6. Çene yapın nasıl?
7. Dudak yapını nasıl tanımlarsın?
8. Son olarak alnın dar mı geniş mi?
Trabzon
İzmir
Mardin
Erzurum
Antalya
Gaziantep
Edirne
Kars
Ankara
Adana
Manisa
Van
Rize
Bursa
Sivas
Erzincan
Balıkesir
Kastamonu
Artvin
Elazığ
Uşak
Ordu
Sakarya
Çanakkale
