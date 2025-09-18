Barbie Evreninde Hangi Barbie Sensin?
Barbie sadece bir oyuncak değil, her biri farklı bir hayali, tutkuyu ve tarzı temsil eden bambaşka karakterlerin olduğu rengârenk bir evren! Bilim insanı Barbie'den moda ikonuna, başkan adayından uzay kaşifine kadar her Barbie, kendi yolunu çiziyor. Peki sen bu evrende hangisisin? Parıltılı elbiselerin kraliçesi misin, yoksa dünyayı değiştirmeye kararlı güçlü bir lider mi? Belki de yaratıcı ruhunla sanatı iliklerine kadar yaşıyorsun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. En çok hangi renk kıyafet giymeyi seversin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir tatilde önceliğin ne olur?
3. Bir gün boyunca sınırsız alışveriş hakkın olsa ilk ne alırsın?
4. Bir tane Barbie evi seç bakalım!
5. Barbie’nin hayvan dostu olsaydın, en çok hangi hayvanla vakit geçirmek isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Barbie olsaydın sen her zaman mutlu olabilir miydin?
7. Barbie olarak okulda en çok hangi dersten keyif alırsın?
8. Son olarak Barbie evreninde en çok seni cezbeder?
Parti Kızı Barbie
Sporcu Barbie
9. Kreatif Barbie
Pop Star Barbie
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın