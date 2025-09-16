10 Soruda Bilinçaltındaki Bastırılmış Korkuyu Ortaya Çıkarıyoruz!

Kalabalığın içinde adeta bir hayalet gibi dolaşıyorsun, görünmez bir varlık gibi hissediyorsun. İçinde bulunduğun ortamda, sanki bir siluetten ibaretsin ve bu durum seni derinden yaralıyor. Etrafındakilerin seni fark etmemesi, sana değer vermemesi, belki de seni en çok üzen şey. Bilinçaltının derinliklerinde, belki de farkında olmadan, değerinin anlaşılmamasından, takdir edilmemenden korkuyorsun. Kendini bir değer ölçütüne tabi tutuyor, sürekli bir onay, bir tebrik bekliyorsun. Bu durum, adeta bir onay bağımlılığına dönüşmüş durumda. Her adımında, her hareketinde, her sözünde bir onay arayışı içindesin. Kendine olan güvenini, başkalarının seni onaylamasına bağlamışsın. Bu durum, seni adeta bir onay avcısına dönüştürmüş. Kendi değerini başkalarının gözünden görme eğilimindesin ve bu durum seni sürekli bir onay arayışına itiyor.