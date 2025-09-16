onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
10 Soruda Bilinçaltındaki Bastırılmış Korkuyu Ortaya Çıkarıyoruz!

10 Soruda Bilinçaltındaki Bastırılmış Korkuyu Ortaya Çıkarıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.09.2025 - 15:03

Hepimizin zaman zaman adını bile koyamadığı endişeleri, iç sesimizi susturan huzursuzlukları olur. Bazı korkular o kadar derinlerde saklıdır ki, farkında bile olmadan davranışlarımızı şekillendirir, kararlarımızı etkiler. Peki ya senin bilinçaltında bastırdığın asıl korkun ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. En karanlık kabusunun geçtiği ortam hangisine benzer?

3. En karanlık kabusunun geçtiği ortam hangisine benzer?

4. Hiçbir ışığın olmadığı bir odada yalnız kaldığında ne hissedersin?

4. Hiçbir ışığın olmadığı bir odada yalnız kaldığında ne hissedersin?

5. Bir asansör aniden durdu. İlk tepkin ne olur?

5. Bir asansör aniden durdu. İlk tepkin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En az katlanabildiğin film sahnesi?

6. En az katlanabildiğin film sahnesi?

7. Hangisi seni daha çok rahatsız eder?

7. Hangisi seni daha çok rahatsız eder?

8. İnsanların seni nasıl algılamasından korkarsın?

8. İnsanların seni nasıl algılamasından korkarsın?

9. Kendini genel olarak savunmasız hissediyor musun?

10. Son olarak hayatında kararları genellikle sen mi alırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bastırılmış Korkun: Kontrol Kaybı

Hayatının her köşesine nüfuz etme çabası içinde olmanın sadece bir tesadüf olmadığını hiç düşündün mü? Aslında, bu durum, bilinçaltının derinliklerinde saklanan ve belki de senin bile farkında olmadığın bir korkunun yansıması olabilir. Kontrolünü kaybetme korkusu, senin etrafındaki her şeyi kontrol altına alma çabanın arkasında yatan ana sebep olabilir. Bu korku, belki de hayatının bir noktasında yaşadığın belirsizlikler ve beklenmedik olaylar sonucu bilinçaltında kök salmış olabilir. Hayatın, ne zaman ne olacağını tahmin etmenin mümkün olmadığı bir dizi beklenmedik olaylarla dolu. Ancak, bazılarımız için bu belirsizlik, özellikle de geçmişte yaşadığımız belirsiz durumlar, kontrol etme ihtiyacını tetikleyebilir. Bu durum, hayatın her alanında kontrol sahibi olma ihtiyacı olarak kendini gösterebilir.

Bastırılmış Korkun: Terk Edilme

Bir ilişkide kendinizi fazlasıyla cömert buluyor musunuz? Belki de tam tersi, biraz fazla mesafeli mi duruyorsunuz? Eğer öyleyse, bu durumun altında yatan neden, terk edilme korkusu olabilir. Evet, yanlış duymadınız! İlişkilerdeki bu tür davranışlar, genellikle terk edilme korkusunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu korku, genellikle derinlerde bir yerlerde saklı olan ve çoğu zaman farkında olmadığımız bir duygudur. Bu duygu, yalnız kalmaktan ve sevgi yoksunluğundan kaçma çabamızın bir yansımasıdır. Kısacası, terk edilme korkusu, bizim sevgiye olan ihtiyacımızı ve yalnız kalmaktan duyduğumuz endişeyi temsil eder. Bu nedenle, eğer kendinizi ilişkilerinizde aşırı verici ya da fazlasıyla mesafeli buluyorsanız, belki de bu durumun altında yatan terk edilme korkusuyla yüzleşme zamanı gelmiştir. Unutmayın, her duygunun bir nedeni vardır ve bu nedenleri anlamak, duygusal sağlığımız için oldukça önemlidir. Bu bilinçle, ilişkilerinizi daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Bastırılmış Korkun: Değersizlik Korkusu

Kalabalığın içinde adeta bir hayalet gibi dolaşıyorsun, görünmez bir varlık gibi hissediyorsun. İçinde bulunduğun ortamda, sanki bir siluetten ibaretsin ve bu durum seni derinden yaralıyor. Etrafındakilerin seni fark etmemesi, sana değer vermemesi, belki de seni en çok üzen şey. Bilinçaltının derinliklerinde, belki de farkında olmadan, değerinin anlaşılmamasından, takdir edilmemenden korkuyorsun. Kendini bir değer ölçütüne tabi tutuyor, sürekli bir onay, bir tebrik bekliyorsun. Bu durum, adeta bir onay bağımlılığına dönüşmüş durumda. Her adımında, her hareketinde, her sözünde bir onay arayışı içindesin. Kendine olan güvenini, başkalarının seni onaylamasına bağlamışsın. Bu durum, seni adeta bir onay avcısına dönüştürmüş. Kendi değerini başkalarının gözünden görme eğilimindesin ve bu durum seni sürekli bir onay arayışına itiyor.

Bastırılmış Korkun: Kapanma ve Sıkışma

Karanlık ve dar tüneller, kapalı mekanlar, nefes alamamak gibi korkutucu imgelerin seni huzursuz etmesi, içinde sakladığın bastırılmış korkuların bir yansıması olabilir. Bu, biraz sinema filmi tadında, ama hayatın gerçeklerini yansıtan bir durum. Bu imgelerin seni rahatsız etmesi, aslında hem fiziksel hem de duygusal anlamda bir yerlere sıkışıp kalmaktan, özgürlüğünün kısıtlanmasından endişe duyduğunu gösteriyor. Belki de hayatının belli bir alanında, belki de genel olarak, özgürce hareket edememekten, kendini ifade edememekten veya belki de bir durumun içinden çıkamamaktan korkuyorsun. Bu korkularınla yüzleşmek, onları kabullenmek ve üzerinde çalışmak belki de hayatının geri kalanında daha rahat ve özgür hissetmenin anahtarı olabilir. Unutma, korkularınla yüzleşmek her zaman korkularınla yaşamaktan daha kolaydır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

Bilinç altı üstü darmadağın.