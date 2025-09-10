Evren Seni Ruh Eşinle Ne Zaman Tanıştıracak?
Aşk, bazen en beklenmedik anda kapıyı çalar... Peki senin o “tam da bu kişi” diyeceğin ruh eşin ne zaman karşına çıkacak? Evrenin senin için nasıl bir planı var? Yıldızlar, hislerin, seçimlerin ve hatta bilinçaltın bu konuda ne söylüyor olabilir?
Ruh eşinle ne zaman tanışacağını tahmin ediyoruz.
Hazırsan;
Başlayalım!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi element seni daha çok yansıtıyor?
4. Doğduğun zaman dilimi hangisiydi?
5. Doğum günün hangi mevsime denk geliyor?
6. Meditasyon ya da ritüel yapar mısın?
7. Aynı rüyayı tekrar tekrar görür müsün?
8. Son olarak aşk sence birden fazla kez insanın başına gelir mi?
Ruh eşinin karşına çıkacağı tam tarih;👇
