Sana Gizliden Gıcık Olan Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Her ortamda pozitif olsan da, herkes seni sevecek diye bir kural yok! Belki farkında değilsin ama birileri sana içten içe hafiften bir gıcık olabilir... Sessiz sessiz izleyen ama içinde fırtınalar koparan o kişiyi merak ediyor musun? Bu eğlenceli testte cevaplarına göre, sana gizliden gıcık olan kişinin adının ne olabileceğini ortaya çıkarıyoruz.
1. Ortama girdiğinde genellikle nasıl karşılanırsın?
2. Sosyal medyada ne tür şeyler paylaşırsın?
3. Dedikodu ortamında genellikle…
4. Biri sana laf çarptığında tepkin ne olur?
5. Okulda ya da işte biri seni neden kıskanabilir?
6. Bir arkadaşın arkandan konuştuğunu öğrendin. Ne yaparsın?
7. Burç grubunu seçer misin?
8. Son olarak seni sevmeyen birini fark eder misin?
Sana gıcık olan kişi;👇
