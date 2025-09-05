onedio
Burcuna Göre İş Yerinde Kaç Günde İstifa Edersin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
05.09.2025 - 10:03

Yeni bir işe başladın… Kahve makinesi bozuk, patron tripli, mesai bitmiyor, maaş zaten yalan. Peki, burcunun sabır seviyesi bu kaosa kaç gün dayanır? Bazı burçlar 'hemen çıkıyorum' derken, bazıları LinkedIn’e göz atmadan yıllarca sabreder.  Senin yıldız haritanda kaçıncı gün 'Ben bu işi bırakıyorum!' yazıyor?

Burcunu seçer misin?

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

'Yeni iş, yeni ben!' diyerek ilk gün enerjik geldin, ikinci gün patronla tartıştın, üçüncü gün istifan masada. Hızlısın Koç, her zamanki gibi!

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Koltuk rahatsa, kahve güzelse ve maaş günü aksatmıyorsa… Neden gidesin ki? Ama biri sandviçini alırsa işler değişir.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Ofis dedikodusu sıkıcı, iş monoton, senin kafan zaten bambaşka yerde. CV’ni çoktan 10 yere yolladın bile. Byeee!

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Gitmek istersin ama 'ya ekip üzülürse?' diye kalırsın. En sonunda gözyaşları içinde istifa mektubu yazarsın. Seni kim kırdıysa onu bize gönder.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Sana “burada kimse vazgeçilmez değil” dediklerinde gururunla vedalaşıp çıkıyorsun. Kapıyı çarpmayı da unutmazsın.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Her şeyi planladın: B planı, C planı, hatta Z planı. Dosyalarını arşivleyip, yerini bile organize ettin. Sonra istifanı verdin. Tertemiz.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Gitmek istersin ama karar veremezsin. Her gün 'Yarın konuşacağım' deyip bir yıl geçirirsin. En sonunda bir arkadaşın senin yerine mail atar.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Gizlice iş arayıp, istifa mektubunu da gece yazıp sabah sadece masaya bırakıyorsun. Sessiz ama etkili.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Ofis hayatı sana göre değil. “Hayat kısa, dünya büyük!” diyerek 1 haftada özgürlüğüne koşarsın. Muhtemelen Tayland’dasın şu an.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Sabırlısın, dayanıklısın, 'biraz daha sık dişini' kafasındasın. Ama içten içe Excel’e bakarken ağlıyorsun. Sonunda CEO olunca istifa ediyorsun.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

'Bu sistem bana uygun değil,' diyerek özgün fikirlerle ortalığı karıştırdıktan sonra kendi start-up’ını kurarsın. Patronken de isyan edersin.

İstifa edeceğin gün sayısı;👇

Ofiste bir pencere kenarına dalıp “Ben burada ne yapıyorum ya…” demenle başlar. Ruhun zaten 3 ay önce gitmiştir. Veda mailinde şiir bile vardır.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
