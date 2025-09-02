Türkiye'nin %90'ını Bu 10 Soruluk Genel Kültür Testinde Başarılı Olamıyor!
Bilgine güveniyor musun? Peki ya hafızana? Bu 10 soruluk test, hem hızını hem de genel kültür seviyeni zorlayacak türden! Tarihten edebiyata, coğrafyadan bilime kadar geniş bir yelpazede hazırlanan bu sorularda başarılı olmak hiç kolay değil. İstatistiklere göre katılanların yalnızca %10’u tüm soruları doğru cevaplayabiliyor. Sen o yüzde 10’un içinde misin, yoksa “Bir dahaki sefere” diyenlerden mi olacaksın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hangi elementin periyodik tablodaki atom numarası 74’tür?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Aşağıdaki şehirlerden hangisi ekvatora en yakındır?
3. 1815'te yapılan Viyana Kongresi'nin temel amacı neydi?
4. Aşağıdakilerden hangisi DNA’da bulunan bazlardan biri değildir?
5. Ludwig van Beethoven’in "9. Senfoni" eserinin son bölümü hangi şiire dayanır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Osmanlı'da "Defterdar" unvanı hangi alanda görevliydi?
7. Hangi gezegenin bir günü (kendi ekseni etrafında dönüşü), bir yılından daha uzundur?
8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bayrağında yeşil renk bulunmaz?
9. Aşağıdaki tablolar ve ressamlar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
10. “Mutlak monarşi” kavramı ilk olarak hangi filozof tarafından sistemli şekilde tanımlanmıştır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın