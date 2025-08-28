7 Günahtan Hangisine Gizliden Gizliye Yatkınsın?
Hepimiz az çok kendimizi tanıdığımızı sanırız… Ama ya içimizde gizli bir zayıflık, fark etmeden yöneldiğimiz bir günah varsa? Belki kıskançlık sinsice içini kemiriyor… Ya da gurur, sessizce hükmediyor kararlarına. Kim bilir? Yedi Ölümcül Günah; Kıskançlık, Öfke, Tembellik, Açgözlülük, Oburluk, Şehvet ve Gurur aslında insan doğasının karanlık ama bir o kadar da ilgi çekici yönlerine ayna tutar.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir işte başarılı olmak için en çok neye güvenirsin?
4. Zor bir durumla karşılaştığında genellikle nasıl tepki verirsin?
5. Kendini en çok ne zaman yorulmuş hissedersin?
6. Başkalarının başarısına karşı hislerin nasıldır?
7. Bir tartışmada en çok neye dayanarak haklı çıkmaya çalışırsın?
8. Son olarak arkadaşların hakkında ne sıklıkla dedikodu yaparsın?
Gurur
Öfke
Tembellik
Kıskançlık
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
