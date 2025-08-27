onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Kaç Eski Sevgilin Seni Unutamadı?

Burcuna Göre Kaç Eski Sevgilin Seni Unutamadı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.08.2025 - 09:55

Bazı aşklar unutulmaz... Hele bir de senin gibi iz bırakan biri geçtiyse hayatlarından! Peki, eski sevgililerin seni gerçekten unutabildi mi? Yoksa hâlâ sosyal medya profiline gizlice bakıyor, şarkılarda seni arıyor olabilirler mi?

Bu test, burcuna göre kaç eski sevgilinin hala seni unutamadığını ortaya çıkarıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

5

5 eski sevgilin hala seni stalklıyor. Enerjin unutulacak gibi değil!

2

2 eski sevgilin seni unutamadı. Sadakatin akıllarda yer etti.

4

4 eski sevgilin hala seninle konuşmak istiyor. O zeka kolay kolay unutulmaz!

6

6 eski sevgilin seni hâlâ özlüyor. Kalpleri senin şefkatinle ısındı.

3

3 eski sevgilin hala seni baş tacı ediyor. Işığın sönmüyor!

1

1 eski sevgilin hala senin kadar düzgününü bulamadı. Standartlarını yükselttin.

5

5 eski sevgilin hala sana dönme hayali kuruyor. Çekiciliğin denge bozucu!

6

6 eski sevgilin seni unutamadı. İz bırakan bir tutkuydun.

3

3 eski sevgilin seni hâlâ özgür ruhunla anıyor. Macera seninle güzeldi!

2

2 eski sevgilin hala seninle ciddi bir gelecek istiyor. Güven vermek senin işin.

4

4 eski sevgilin seni hala anlayamıyor ama unutamıyor da! Farklılığın etkileyici.

6

6 eski sevgilin hala rüyalarında seni görüyor. O romantizm kolay silinmez...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın