Ruh Eşinle Evlenme İhtimalin Var mı?
Aşk bazen masallardaki gibi, ruh eşimizi bulmaksa hayatın en özel anlarından biri… Peki ya senin hikayen nasıl şekilleniyor? Ruh eşinle yola devam etme şansınız ne kadar yüksek? Aranızdaki bağ, uyum ve geleceğe dair ortak hayaller gerçekten bir ömürlük mü?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Ruh eşinle tanıştığınızda ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
4. Onun en sevdiğin yönü hangisidir?
5. Ruh eşini evrenden hangi işaretle tanıyacağını düşünüyorsun?
6. Daha önce kaç kere aşık oldun?
7. Peki sence sen ruh eşini elinden kaçırmış olabilir misin?
8. Evleneceğin kişiye tek bir şey hissedeceksin. Hangisini seçersin?
9. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen ruh eşinle evleneceksin!
Sen ruh eşinle evlenmeyeceksin!
