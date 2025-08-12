onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Yüzde Kaç Gıcıksın?

Burcuna Göre Yüzde Kaç Gıcıksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.08.2025 - 09:40

Hadi dürüst olalım… Hepimizin içinde biraz gıcık biri var!  Kimimiz inatçılığıyla, kimimiz fazla bilmişliğiyle, kimimiz de 'her şeyi ben bilirim' tavırlarıyla çevresindekileri çıldırtabiliyor. Ama bu huylar burçlarla ne kadar bağlantılı, hiç düşündün mü İşte bu test, burcunun karanlık ama biraz da komik yanlarını ortaya çıkarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

Senin gıcıklık oranın %78

Senin sabırsızlığınla yarışacak tek şey, sabah kahvesi bekleyen biri olabilir. Direkt oluşun bazen 'laf sokmak' gibi algılanıyor. Ama sen aslında sadece… dürüstsün.

Senin gıcıklık oranın %43

Sakin ve coolsun ama inadın tutunca çevrendekiler sinirden duvarı yumrukluyor. Sadece bir koltuğu paylaşmak zorunda kalsın, o zaman gerçek yüzün ortaya çıkar.

Senin gıcıklık oranın %91

Her gün başka bir fikir, her saat başka bir ruh hali... İnsanlar seni çözmeye çalışmaktan yoruluyor. Gıcık mısın? Eh, biraz. Ama çok eğlencelisin, o ayrı.

Senin gıcıklık oranın %56

Bir gün melek, ertesi gün duygusal bir fırtına. “Ben öyle demek istemedim” cümlesi senin mottolarından. Triplerin bazen Oscar’lık, kabul et.

Senin gıcıklık oranın %89

Sahneyi seviyorsun ve gözler senin üzerinde olmadığında biraz 'rahatsız' oluyorsun. Her şeyin en iyisi sen misin? Bize göre değilsin, ama sen öylesin diyorsun.

Senin gıcıklık oranın %74

Eleştiri makinası gibi çalışıyorsun. Niyetin kötü değil ama insanlar senden sonra kendilerini Excel tablosu gibi hissediyor. “Düzenli ol” lafını duyunca kaçanlar var.

Senin gıcıklık oranın %61

Karar verememenle gıcık ediyorsun. 10 dakikalık seçim 3 saate uzuyor. Ama ne yalan söyleyelim, o tatlı hallerin yüzünden kimse uzun süre kızamıyor.

Senin gıcıklık oranın %95

Senin gıcıklığın karizma maskesiyle gizli. İçten içe herkesin zayıf noktalarını bilmen ürkütücü. İntikam almazsın ama... yani... almazsın değil mi?

Senin gıcıklık oranın %77

Ağzından çıkan filtresiz cümleler bazen gülme krizine sokuyor, bazen tartışma çıkarıyor. Özgürlüğün kutsal ama bazen biraz 'ben merkezli' olabiliyorsun.

Senin gıcıklık oranın %68

imgur.com

Ciddiyetinle herkesin enerjisini düşürebiliyorsun ama sen sadece işini yapıyorsun. Planlarınla hayatı yönetiyorsun ama spontane bir şeyi bozan yine sensin.

Senin gıcıklık oranın %83

Kimsenin anlamadığı konuları konuşup sonra “anlamıyor musun ya?” diye sorman seni çok gıcık yapıyor. Farklısın, evet, ama bazen o farklılık fazla!

Senin gıcıklık oranın %52

Hayal dünyasında yaşaman tatlı ama 'duygu sellerin' bazen tsunami gibi. Birine küsüp küsmemiş gibi davranabiliyorsun. Gıcık mısın? Bazen, duygusal olduğun kadar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın