Hayatın 5 Yılda Ne Kadar Değişecek?
Hayat bazen bir günde değişir, bazen yıllar alır. Peki senin hayatın önümüzdeki 5 yıl içinde ne kadar farklı olacak? Hedeflerin, alışkanlıkların, kararların ve şu anki bakış açın bu dönüşümde ne kadar etkili olacak? Bu testte kendinle ilgili bazı basit ama düşündürücü sorulara cevap vererek, beş yıl sonra nerede olabileceğine dair eğlenceli ama şaşırtıcı ipuçları alacaksın. Belki bambaşka bir şehirde, yeni bir kariyerde ya da tamamen farklı bir yaşam tarzında bulacaksın kendini.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Şu anki hedeflerini nasıl tanımlarsın?
4. Değişime nasıl yaklaşırsın?
5. 5 yıl sonraki seni düşündüğünde ne hissediyorsun?
6. Yeni insanlar tanımak seni heyecanlandırır mı?
7. Şu an hayatını değiştirecek bir fırsat çıksa...
8. Son olarak risk almak seni korkutur mu?
Sen değişimin ta kendisisin! Risk almayı biliyor, fırsatları kaçırmıyorsun. Sürekli gelişime ve keşfetmeye açıksın. 5 yıl sonra hayatın bambaşka olabilir; şehir, iş, çevre, belki de tüm kimliğin bile değişmiş olacak.
Hayatında 5 yılda ufak tefek değişiklikler olacak!
5 yılda hayatının çoğu değişecek!
5 yılda hayatın tamamen değişecek!
