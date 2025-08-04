Bilinçaltında Kim Yaşıyor?
Gün içinde verdiğin kararlar, aniden gelen hisler, açıklayamadığın rüyalar... Hepsi bilinçaltının sessiz ama güçlü etkilerinden biri olabilir.
Peki gerçekten bilinçaltında kim yaşıyor?
Bu testle zihninin perde arkasına kısa ama etkili bir yolculuk yapacağız. 10 soruda, iç dünyanda hüküm süren karakteri açığa çıkarıyoruz. Masum bir yolcu mu, gizli bir asi mi, yoksa derinlerde uyuyan bir bilge mi?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi duygu seni harekete geçirir?
4. En çok hangisi seni korkutur?
5. Rüyanda en sık neyi görürsün?
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6. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok tanımlar?
7. Zihnindeki iç ses genelde nasıl konuşur?
8. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
9. Her zaman etrafındaki insanlara korumacı mı yaklaşırsın?
10. Son olarak ileriye bakabiliyor musun?
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Bilinçaltında annen yaşıyor!
Bilinçaltında baban yaşıyor!
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Bilinçaltında eski aşkların yaşıyor!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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