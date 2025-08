Bilinçaltında Kim Yaşıyor?

Bir düşün bakalım, iç dünyanda hâlâ annenin sesi yankılanıyor mu? Onun sürekli beklentileri, her daim seni onaylaması ya da eleştirileri, belki de sen farkında olmadan hayatının hangi yolunu seçeceğini belirliyor. Bazen onun onayını arar bulurken kendini, bazen de ondan uzaklaşma çabası içinde bulabilirsin. Bu durum senin için bir döngü haline gelmiş olabilir. Bir de şöyle düşün, kontrol etme isteğin, güvende hissetme arzun ve aidiyet duygun belki de annenin üzerinde bıraktığı derin izlerden kaynaklanıyor. Her ne kadar bu duyguların farkında olmasan da, onlar senin hayatının her alanında belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Bu duyguların derinliklerine inip baktığında, annenin izlerini bulabilirsin.