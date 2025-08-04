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Bilinçaltında Kim Yaşıyor?

Bilinçaltında Kim Yaşıyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.08.2025 - 14:01

Gün içinde verdiğin kararlar, aniden gelen hisler, açıklayamadığın rüyalar... Hepsi bilinçaltının sessiz ama güçlü etkilerinden biri olabilir.

Peki gerçekten bilinçaltında kim yaşıyor?

Bu testle zihninin perde arkasına kısa ama etkili bir yolculuk yapacağız. 10 soruda, iç dünyanda hüküm süren karakteri açığa çıkarıyoruz. Masum bir yolcu mu, gizli bir asi mi, yoksa derinlerde uyuyan bir bilge mi?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. En çok hangi duygu seni harekete geçirir?

3. En çok hangi duygu seni harekete geçirir?

4. En çok hangisi seni korkutur?

4. En çok hangisi seni korkutur?

5. Rüyanda en sık neyi görürsün?

5. Rüyanda en sık neyi görürsün?
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6. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok tanımlar?

6. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok tanımlar?

7. Zihnindeki iç ses genelde nasıl konuşur?

7. Zihnindeki iç ses genelde nasıl konuşur?

8. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?

8. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?

9. Her zaman etrafındaki insanlara korumacı mı yaklaşırsın?

10. Son olarak ileriye bakabiliyor musun?

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Bilinçaltında annen yaşıyor!

Bir düşün bakalım, iç dünyanda hâlâ annenin sesi yankılanıyor mu? Onun sürekli beklentileri, her daim seni onaylaması ya da eleştirileri, belki de sen farkında olmadan hayatının hangi yolunu seçeceğini belirliyor. Bazen onun onayını arar bulurken kendini, bazen de ondan uzaklaşma çabası içinde bulabilirsin. Bu durum senin için bir döngü haline gelmiş olabilir. Bir de şöyle düşün, kontrol etme isteğin, güvende hissetme arzun ve aidiyet duygun belki de annenin üzerinde bıraktığı derin izlerden kaynaklanıyor. Her ne kadar bu duyguların farkında olmasan da, onlar senin hayatının her alanında belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Bu duyguların derinliklerine inip baktığında, annenin izlerini bulabilirsin.

Bilinçaltında baban yaşıyor!

Hayatın bazen bir kum saati gibi olduğunu düşünmüş müydünüz hiç? Tıpkı kum tanelerinin bitmek bilmeyen yolculuğu gibi, bazı anılar, duygular ve düşünceler de zihnimizin en derin köşelerinde, belki de hiç bitmeyecek bir yolculukta. Bir an için gözlerinizi kapatın ve kendinizi bir odaya koyun. Bu oda, zihninizin en arka odası. Duvarları hafızanızın izleriyle dolu, her köşesi bir başka anıyı saklıyor. İşte bu odada, eski kalp atışlarınız hâlâ çarpıyor. Belki biraz daha hafif, belki biraz daha sessiz ama hâlâ orada, hâlâ canlı. Bir kelime, belki de ilk aşkınızın size söylediği bir cümle. Bir koku, belki de çocukluğunuzda annenizin mutfağında yayılan o eşsiz yemek kokusu. Bir şarkı, belki de gençliğinizin en çılgın partilerinde çalan o unutulmaz parça. Her biri, sizi bir zaman makinesi gibi geçmişe çekebiliyor.

Bilinçaltında çocukluğun yaşıyor!

İçindeki minik çocuk hâlâ neşeyle dolup taşıyor. Geçmişin tozlu raflarında sakladığın bir mutluluk ya da bir kırgınlık, bugünün senini şekillendiriyor. Sevgiye olan derin özlem, oyun oynama hevesi, anlaşılmak ve korunmak isteği... Tüm bunlar hâlâ senin içinde, belki de farkında olmadan, yaşamına yön veriyor. Yetişkinler dünyasının karmaşası ve sorumlulukları içinde, bazen sadece bir çocuk gibi sarılmak istiyorsun. Bu, senin içinde saklı olan o masum çocuğun, belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey. İşte bu yüzden, her ne kadar yetişkinliğin maskesini takmış olsan da, içindeki çocuk hâlâ seninle birlikte. Bu çocuk, senin en saf, en içten yanın ve onu sakın unutma.

Bilinçaltında eski aşkların yaşıyor!

Babanın hayatındaki rolü, senin dünyayı algılama biçimini, otorite, güç ve güven konularındaki bakış açını belirleyen önemli bir faktör olmuş olabilir. Onun varlığı ya da yokluğu, senin kim olduğunu ve hayatta neye önem verdiğini şekillendiriyor. İçindeki savaşlar, başarıya dair tanımların ve hatta en hassas noktaların bile bu etkileşimlerin sonucu olabilir. Bilinçaltının derinliklerinde, belki de farkında olmadan, babanın onayını arıyorsun. Onunla aynı olmak ya da tamamen zıt bir yol izlemek arasında gidip geliyorsun. Bu, bir çeşit içsel çatışma olabilir. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında bu durumun farkında olmasan da, bu durumun hayatının her alanında belirli bir etkisi olabilir. Bir yandan, babanın hayatındaki varlığı ya da yokluğu, senin hayatında nasıl bir yol izleyeceğin konusunda belirleyici olmuş olabilir. Diğer yandan, onunla olan ilişkin, senin hayatta nasıl bir kimlik oluşturacağını ve hangi değerlere sahip olacağını belirlemiş olabilir. Bu durum, hayatının her alanında, özellikle de otorite, güç ve güven konularında kendini gösteriyor olabilir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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