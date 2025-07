Sen bir iz bırakma sanatçısısın! İnsanlarla kurduğun bağlar, ışığınla aydınlattığın her ortam, duruşun ve karakterin o kadar etkileyici ki, seni tanıyan biri kolay kolay seni aklından çıkaramaz. Seninle geçirilen her an, bir ressamın tuvaline işlediği renkler gibi kalıcı ve unutulmazdır. Sadece bir aşk ilişkisi değil, dostluklar bile seninle birlikte yeni bir boyut kazanır. Seninle yaşanan her an, bir kitabın sayfalarına yazılmış bir hikaye gibi, tekrar tekrar okunmak ister. Seninle geçirilen bir gün, bir film sahnesi gibi, tekrar tekrar izlenmek ister. Seni unutmak, çoğu kişi için gerçek bir sınavdır. Çünkü sen, bir iz bırakma ustası olarak, hayatlarına dokunduğun kişilerin kalplerinde silinmez bir iz bırakırsın. Seninle geçirilen her an, bir şarkının nakaratı gibi, tekrar tekrar dinlenmek ister. Seninle yaşanan her an, bir şiirin dizeleri gibi, tekrar tekrar okunmak ister.