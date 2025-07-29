Evet/Hayır Testine Göre Seni Unutmak Zor mu?
İnsanlar hayatımızda silinmesi zor izler bırakır. Onları unutmak, ne kadar istesek de çoğu zaman kolay olmaz. Peki, seni unutmak ne kadar zor?
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1. Eski arkadaşların hala seninle iletişime geçmeye çalışıyor mu?
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2. Girdiğin ortamda dikkatleri üzerine çektiğini hissediyor musun?
3. Eski sevgilin ara ara seni stalklıyor ya da storylerini beğeniyor mu?
4. Bir ortamdan ayrıldığında insanlar seni özlediğini söylüyor mu?
5. Birine değer verdiğinde bunu hissettirmeyi iyi biliyor musun?
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6. İnsanlar, senin yanında kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyor mu?
7. İnsanlar seni tanıdıktan sonra, başka insanlara seni anlattıklarını söylediler mi?
8. Ayrıldığın ya da uzaklaştığın birinin hala hayatına dahil olma çabası oldu mu?
9. Hataların olsa bile insanlar seni affetmeye meyilli midir?
10. Son olarak genellikle sevgililerinden sen mi ayrılırsın?
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Seni unutmak neredeyse imkansız!
Seni unutmak mümkün ama kolay değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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