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Evet/Hayır Testine Göre Seni Unutmak Zor mu?

Evet/Hayır Testine Göre Seni Unutmak Zor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
29.07.2025 - 14:01

İnsanlar hayatımızda silinmesi zor izler bırakır. Onları unutmak, ne kadar istesek de çoğu zaman kolay olmaz. Peki, seni unutmak ne kadar zor?

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1. Eski arkadaşların hala seninle iletişime geçmeye çalışıyor mu?

2. Girdiğin ortamda dikkatleri üzerine çektiğini hissediyor musun?

3. Eski sevgilin ara ara seni stalklıyor ya da storylerini beğeniyor mu?

4. Bir ortamdan ayrıldığında insanlar seni özlediğini söylüyor mu?

5. Birine değer verdiğinde bunu hissettirmeyi iyi biliyor musun?

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6. İnsanlar, senin yanında kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyor mu?

7. İnsanlar seni tanıdıktan sonra, başka insanlara seni anlattıklarını söylediler mi?

8. Ayrıldığın ya da uzaklaştığın birinin hala hayatına dahil olma çabası oldu mu?

9. Hataların olsa bile insanlar seni affetmeye meyilli midir?

10. Son olarak genellikle sevgililerinden sen mi ayrılırsın?

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Seni unutmak neredeyse imkansız!

Sen bir iz bırakma sanatçısısın! İnsanlarla kurduğun bağlar, ışığınla aydınlattığın her ortam, duruşun ve karakterin o kadar etkileyici ki, seni tanıyan biri kolay kolay seni aklından çıkaramaz. Seninle geçirilen her an, bir ressamın tuvaline işlediği renkler gibi kalıcı ve unutulmazdır. Sadece bir aşk ilişkisi değil, dostluklar bile seninle birlikte yeni bir boyut kazanır. Seninle yaşanan her an, bir kitabın sayfalarına yazılmış bir hikaye gibi, tekrar tekrar okunmak ister. Seninle geçirilen bir gün, bir film sahnesi gibi, tekrar tekrar izlenmek ister. Seni unutmak, çoğu kişi için gerçek bir sınavdır. Çünkü sen, bir iz bırakma ustası olarak, hayatlarına dokunduğun kişilerin kalplerinde silinmez bir iz bırakırsın. Seninle geçirilen her an, bir şarkının nakaratı gibi, tekrar tekrar dinlenmek ister. Seninle yaşanan her an, bir şiirin dizeleri gibi, tekrar tekrar okunmak ister.

Seni unutmak mümkün ama kolay değil!

Belki adını herkesin dilinde gezen bir yıldız olmayabilirsin, ama senin etkileyiciliğin başka bir türden. Sessiz ama derinden etkileyen, hafızalara kazınan bir çekiciliğin var. İnsanlar belki senin adını hemen hatırlamayabilir, ama bir parfüm kokusu, bir şarkının nağmesi, belirli bir anı onları hemen sana getirir. Seninle geçirilen zamanlar, yaşanan o özel anlar, sanki birer film şeridi gibi tekrar tekrar gözlerinin önünden geçer. Bazen sessizce, farkında olmadan, kalplerde derin izler bırakırsın. Seninle yaşananlar, belki zamanla unutulur, belki de başka anılarla yer değiştirir. Ama senin bıraktığın iz, o kalıcı etki, tam anlamıyla silinmez. Unutmak belki mümkün olabilir, ama seni tamamen silmek, o kadar da kolay değil. Seninle yaşanan her an, her duygu, bir şekilde hayatın içinde kendine yer bulur. İşte senin etkileyiciliğin, çekiciliğin bu. Sessiz ama derin, unutulabilir ama silinmez bir iz bırakırsın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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