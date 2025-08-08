onedio
Burcuna Göre Kaç Kişinin Aklından Çıkmıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.08.2025 - 10:18

Astroloji sadece yıldızların konumu değil, aynı zamanda insanların hayatındaki enerjilerin dansıdır. Peki senin burcun, çevrendeki kaç kişinin düşüncelerinden hiç çıkmamanı sağlıyor olabilir? İster gizemli Akrep ol, ister enerjik Koç… Her burcun kendine özgü bir manyetik etkisi vardır! Bu testte, burcunun etkisiyle kaç kişinin aklında yer ettiğini keşfedeceksin. Kim bilir, belki de düşündüğünden çok daha fazla insan seni düşünüyor!

Burcunu seçer misin?

7 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Enerjin o kadar etkileyici ki, tanıştığın herkesin zihninde bir iz bırakıyorsun. Hızlı geçip gitsen bile, seni unutamıyorlar!

3 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Stilini, ses tonunu, gülüşünü... Seni düşündükçe huzur bulan insanlar var. Özellikle biri seni hala stalklıyor!

9 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Sohbetin bağımlılık yapıyor. Eski sevgililer, arkadaşlar, hatta bir garson bile seni düşünüyor olabilir.

6 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Kalbini açtığın herkeste derin izler bıraktın. Bazıları hala 'acaba nasılsın?' diye içinden geçiriyor.

12 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Sahne senin! Girdiğin her ortamda iz bıraktın, kimse seni kolay kolay silemez. Hatta birkaç kişi hâlâ seni kıskanıyor.

4 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Zekan ve tavsiyelerin seni unutulmaz kılıyor. Eski sevgilin hâlâ senin kadar mantıklı birini arıyor...

10 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Estetik duruşun ve tatlı dilinle akıllara kazındın. Hala profilini gizlice izleyenler var...

5 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Gizemli tavırlarınla herkesi kendine bağladın. Özellikle biri hâlâ seni takıntı haline getirmiş olabilir...

8 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Neşen, enerjin, spontane hallerin... Seni tanıyan biri kolay kolay yerine başkasını koyamıyor.

3 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Soğuk görünsen de derinlerde çok etkilendikleri bir kişiliksin. Hala “keşke zamanında anlasaydım” diyenler var.

1 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Farklı bakış açınla zihinlerde kalıcı yer ettin. Özellikle biri hala seninle bir sohbetin hayalini kuruyor!

2 kişinin aklından çıkmıyorsun!

Duygusal derinliğinle bir masal gibi geldin, birilerinin hayatından geçip gitmiş olsan da, kalplerinde iz bıraktın.

