Burcuna Göre Kaç Kişinin Aklından Çıkmıyorsun?

Astroloji sadece yıldızların konumu değil, aynı zamanda insanların hayatındaki enerjilerin dansıdır. Peki senin burcun, çevrendeki kaç kişinin düşüncelerinden hiç çıkmamanı sağlıyor olabilir? İster gizemli Akrep ol, ister enerjik Koç… Her burcun kendine özgü bir manyetik etkisi vardır! Bu testte, burcunun etkisiyle kaç kişinin aklında yer ettiğini keşfedeceksin. Kim bilir, belki de düşündüğünden çok daha fazla insan seni düşünüyor!