Sevme Biçimin Geçmişinden Ne Taşıyor?

Geçmişte yaşadığın deneyimlerde, duygularının yeterince görülmediği, anlaşılmadığı veya ifade edilmesine alan tanınmadığı anlar olmuş olabilir. Bu durum, zamanla duygusal ihtiyaçlarının önemsenmediği ya da bastırıldığı bir iç dünya yaratmış olabilir. Sevgi ve yakınlık, sağaltıcı olması gereken alanlarken, senin için belirsizlik, hayal kırıklığı ya da kırılganlıkla eşleşmiş olabilir. Bu yüzden bugün, birinin sana yaklaşması ya da seni duygusal olarak görmesi tehdit edici gelebiliyor olabilir. Sevgi, bilinçli olarak istediğin bir şey olsa bile, derinlerde bir yerlerde seni korumaya çalışan bir parça, bu yakınlığı tehlikeli buluyor olabilir. Bu duygusal geçmiş, ilişkilerde sınır koyma ihtiyacını artırmış olabilir. Bazen mesafe koymak, yüzeyde kalmak ya da fazla açılmamak seni daha güvende hissettirebilir. Çünkü derinleşmek, geçmişte yeterince sahip çıkılmamış duygularla tekrar karşılaşmak anlamına gelebilir. Bu savunma hali, senin kendini koruma biçimin. Ancak aynı zamanda, gerçekten bağ kurmak istediğin insanlarla aranda görünmez duvarlar örmene de neden olabilir.