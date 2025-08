Sevme Biçimin Geçmişinden Ne Taşıyor?

Geçmişin romantik labirentlerinde dolaştığın her an, sana aşkla ilgili birçok ders verdi. Ancak bu derslerin çoğu, kalbinin en derin köşelerinde yer edinen 'kaybetme korkusu' üzerine kuruluydu. Aşk, senin için her zaman bir maraton gibi göründü, değil mi? Bitmeyen bir çaba, sürekli bir sınav... Sevdiğin kişiyi kaybetme korkusuyla, bazen kendini unutacak kadar fazla verici bir rol üstlendin. Kendine olan ilgini ve değerini bir kenara bırakıp, sevdiğin kişiye odaklandın. Ama unutma, aşk bir denge oyunudur ve bu dengeyi sağlamak için kendine de zaman ve enerji ayırmalısın.