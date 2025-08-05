Sevme Biçimin Geçmişinden Ne Taşıyor?
Hepimizin sevme şekli bir yerlerden izler taşır: çocukluk anılarımızdan, aile ilişkilerimizden, ilk kalp kırıklıklarımızdan ya da öğrendiğimiz bağ kurma biçimlerinden. Bazen bu izler, nasıl sevdiğimizi, neye ihtiyaç duyduğumuzu ve ilişkilerde nasıl davrandığımızı şekillendirir. Peki, senin sevme biçimin geçmişinden hangi duyguları, hangi alışkanlıkları, hangi izleri taşıyor?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Çocukken sana nasıl sevgi gösterilirdi?
4. Aşık olduğunda en çok neyi önemsersin?
5. Sevgilin sana duygularını az gösterdiğinde ne hissedersin?
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6. Sevdiğin kişiden ilgi görmediğinde nasıl tepki verirsin?
7. Ailenden biri sana “Seni seviyorum” dediğinde ne hissedersin?
8. Sevgi senin için en çok ne anlama gelir?
9. Ailenden biri seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirdin?
10. Son olarak ilişkilerde adımları hep karşı taraftan mı beklersin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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