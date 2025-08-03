Bu 10 Soruyla Alt Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Herkesin içinde gizli bir yön, derinlerde saklı bir alt kişilik vardır. Bazen ani tepkilerimiz, iç sesimiz ya da rüyalarımız bize bu tarafımızdan ipuçları verir. Peki senin alt kişiliğin hangisi?
Bu testte sana sadece 10 soru soracağız ama cevapların, zihninin arka planını açığa çıkaracak. Hazırsan, kendine ayna tutmanın zamanı geldi!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde ilk olarak ne yaparsın?
4. En rahat hissettiğin yer neresi?
5. Zor bir durumla karşılaştığında ne yaparsın?
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6. En sevdiğin film türü hangisi?
7. Hangisi seni daha çok motive eder?
8. Tartışmalarda sesini yükseltir misin?
9. Sabahları nasılsın?
10. Son olarak boş bir hafta sonunu nasıl geçirirsin?
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Bağ Kurucu
Gözlemci
İçsel Yolcu
Yaratıcı Ruh
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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