Bu 10 Soruyla Alt Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!

Eğer seninle tanışma fırsatı bulanlar varsa, onlara sorsak eminiz ki ilk söyleyecekleri şey senin 'Bağ Kurucu' kişiliğin olurdu. Seninle tanışan herkes, seninle bağlantı kurmanın ne kadar kolay olduğunu, seninle etkileşime geçmenin ne kadar keyifli olduğunu anında fark eder. İnsanlarla bağlantı kurmayı seviyor, hatta adeta bu konuda bir usta olduğunu söyleyebiliriz. Kalabalıkların içindeyken enerjinin tavan yaptığını, adeta bir enerji deposu olduğunu hissediyoruz. Bu enerjiyi etrafına da yayıyorsun ve bu sayede insanları etrafında toplamayı başarıyorsun. Kimi insanlar kalabalıklardan yorulurken, sen tam tersine kalabalıklardan enerji alıyorsun. Liderlik özelliklerin de var ama bu özelliğini öyle bir yumuşaklıkla gösteriyorsun ki, insanlar senin liderliğinde olmaktan keyif alıyor. Seninle birlikteyken, insanlar kendilerini güvende ve değerli hissediyor. Bu da senin liderlik tarzının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.