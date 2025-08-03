Neden Hep Yanlış İnsanlara Aşık Oluyorsun?
Kalbinin pusulası neden hep yanlış yönü gösteriyor?
Tanıdık geldi değil mi? Aynı döngü, benzer hisler ve sonunda yine hayal kırıklığı… Oysa başta her şey masal gibiydi. Peki, sorun gerçekten hep onlarda mı? Yoksa bilinçaltında seni yanlış kişilere çeken bir şeyler mi var?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni biriyle tanıştığında en çok neye dikkat edersin?
4. İlişkilerinde genellikle ne tür partnerler seçersin?
5. Geçmiş ilişkilerinde en sık yaşadığın sorun nedir?
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6. Yeni bir ilişkiye başlarken en çok korktuğun şey nedir?
7. Kendini nasıl bir sevgili olarak tanımlarsın?
8. Son olarak ilişkilerinde ilk hissettiğin duyguları hemen kaybediyor musun?
Heyecan peşinde koşuyorsun!
Güven arıyorsun!
Kırgınlıkların seni yönlendiriyor!
Özgürlükçü ruhun seni yanlış insanlara götürüyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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