Psikolojik Analiz Testi: En Karanlık Duygun Ne?
Hepimizin içinde sakladığı, zaman zaman yüzeye çıkan ama çoğu zaman bastırdığımız karanlık duygular vardır. Kimi zaman öfke, kimi zaman kıskançlık, kimi zaman da derin bir yalnızlık hissi... Peki, senin bilinçaltında baskın olan o karanlık duygu hangisi?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir durumda kaldığında genellikle ne yaparsın?
4. Geçmişte yaşadığın kötü bir anıyı hatırladığında hissettiğin ilk duygu hangisidir?
5. Başkalarının seni anlamadığını düşündüğünde nasıl hissedersin?
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6. İçinde seni en çok tüketen duygu hangisi?
7. Geçmişte yaşadığın acı anılar seni nasıl etkiliyor?
8. Bazı anlarda kendini tanıyamadığın oluyor mu?
9. Kendini değersiz hissettiğinde ilk tepkin ne olur?
10. Son olarak çok sık hayatına yeni insan girip çıkıyor mu?
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Derin yalnızlı
Umutsuzluk
Derin üzüntü
İçsel boşluk
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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