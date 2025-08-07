Sen Fıstıklı Baklavalı mısın Cevizli Baklava mı?
Tatlılar bile karaktere göre şekilleniyorsa, senin ruhun hangi baklavayla özdeşleşiyor? Bu testte lezzetlerle karakterler buluşuyor. Tatlı tercihlerin, hayata bakışın ve kişilik detaylarınla, hangi baklava türüne daha çok benzediğini eğlenceli bir şekilde keşfedeceksin.
1. Tatlı tercihin genelde nasıldır?
2. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. Hafta sonu planın genelde nedir?
4. En sevdiğin mevsim hangisi?
5. En çok hangi ortamda rahat edersin?
6. Tartışmalarda sen?
7. Etrafındaki insanlar sana sonsuz güvenir mi?
8. Son olarak enerjin seviliyor mu?
Sen fıstıklı baklavasın!
Sen cevizli baklavasın!
