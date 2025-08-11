onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Bilinçaltında Eski Sevgilin Hangi Hayvan Olarak Tanımlı?

Bilinçaltında Eski Sevgilin Hangi Hayvan Olarak Tanımlı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.08.2025 - 14:01

Aşk biter, anılar kalır… Ama bazen o anılar öyle bir iz bırakır ki, zihnimiz onu bambaşka bir formda saklar. Peki, bilinçaltın eski sevgilini bir hayvan olarak tanımlasaydı, bu ne olurdu? Bu test, geçmiş ilişkine dair bastırılmış hislerini eğlenceli bir şekilde ortaya çıkarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Eski sevgilinle ilgili ilk aklına gelen duygu hangisi?

3. Eski sevgilinle ilgili ilk aklına gelen duygu hangisi?

4. O, bir partide nasıl biri olurdu?

4. O, bir partide nasıl biri olurdu?

5. Sence en kötü huyu neydi?

5. Sence en kötü huyu neydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eski sevgilin bir mevsim olsaydı, hangisi olurdu?

6. Eski sevgilin bir mevsim olsaydı, hangisi olurdu?

7. Seni en çok neyle sinirlendirirdi?

7. Seni en çok neyle sinirlendirirdi?

8. Son olarak onu düşündüğünde en çok güzel anılar mı geliyor aklına?

Yılan

Yılan

Bilinçaltında eski sevgilin bir yılan gibi… Sessizce, sinsice yaklaşan; fark ettirmeden içeri sızan bir gölge gibi. Hiçbir zaman tamamen gitmedi aslında. Bazen bir rüyada, bazen çalan bir şarkının ortasında, bazen de aniden bastıran bir hisle geri döndü. Soğuk ama çekici, uzak ama tehlikeli bir varlık gibi. Tıpkı bir yılan gibi… İçgüdüsel olarak uzak durmak isterken, bir yanın hep gözlerini ondan alamadı. Sinsi, tehlikeli ve biraz da intikamcıydı. Seninle olmayı seçtiğinde bile, içinde başka bir ajanda taşıyor gibiydi. Belki sana değil, kendi geçmişine öfkeliydi. Ama bu öfke hep sana bulaştı. Gülümsemesinin ardında gizli bir hesap vardı. Her dokunuşunda biraz daha çözülürken, sen aslında onun oyununa çekiliyordun. Onu özlerken bile dikkatli olman gerektiğini sonradan anladın. Çünkü geri döndüğünde, seni sevmeye değil, seni yarım bıraktığı yerden cezalandırmaya gelirdi.

Baykuş

Baykuş

Eski sevgilin bilinçaltında bir Baykuş! Sessizliğiyle varlığını hissettiren, gecenin içinde gizlenen… Herkes onu görmezden gelse de sen bilirsin; bir yerlerde seni hâlâ izliyor gibi. Soğuk gibi görünse de, içinde karanlıkta çırpınan bir sıcaklık var. Gizemli, mesafeli ama her şeyi fark eden o dikkatli bakışlarla. Bir kelime söylemeden bile ne hissettiğini anlayabildiğin nadir insanlardan biriydi. Ama ne tuhaf… Onu çözmeye çalıştıkça, kendini biraz daha kaybettin. Kolay anlatmadı kendini, kolay açmadı kapılarını. Hep bir mesafesi vardı, hatta belki o mesafeyi korumak için sevdi seni. Duygularını kelimelerle değil, sessizliğiyle yaşadı. Sanki sevginin, gösterilmeden de hissedilebileceğine inanıyordu. Bazen bir bakış, bazen bir suskunluk… Hepsi onun içinden taşan duyguların başka biçimleriydi. Ama ne yazık ki, senin için yetmedi.

Kedi

Kedi

Eski sevgilin bilinçaltında bir kedi! Onun ruhu özgür, asi ve bağımsızdı. Kimseye ait değildi, sana bile. Ama bir şekilde kalbinde kendine yer bulmuştu. Gelişi beklenmedikti, gidişi ise hep biraz eksik bıraktı seni. Ne zaman geleceği, ne zaman çekip gideceği belli olmazdı. Bir bakmışsın yanındaydı, bir bakmışsın sessizce uzaklaşmış. Ama hep iz bırakmıştı; dokunduğu her duyguda, bıraktığı her boşlukta… Ona kızamazdın. Çünkü her geri çekilişinde bile bir zarafet vardı. Bazen seni yok sayar gibi davranırdı ama sonra öyle bir an olurdu ki, gözlerinin içine öyle bir bakardı ki… her şeyi unutur, yeniden inanırdın. Kızgınlıkların yumuşardı, çünkü o hep bir şekilde kalbine dokunmayı başarırdı.

Maymun

Maymun

Enerjisiyle ortalığı karıştıran, neşesiyle seni kahkahalara boğan o kişi… Hep hareketliydi. Hep yeni bir fikir, yeni bir heyecan, yeni bir macera peşindeydi. Yanında asla sıkılmazdın. Bir an oturup dertleşirken, bir sonraki saniye saçma bir şakayla seni güldürürdü. O, ciddi anları bile hafifletmeyi başarırdı. Sanki hayatı fazla ciddiye almamak onun hayatta kalma yöntemiydi. Onunlayken gülmekten yorulduğun zamanlar oldu. İyi hissettirse de, bazen sadece durup sessiz kalmak istersin ya… işte o anlarda bile susturamazdın onu. Çünkü içindeki o bitmeyen enerji hep bir şekilde dışarı taşardı. Belki bu yüzden en çok onunlayken karnın ağrıyana kadar gülmüştün ama bir yandan da içten içe tükenmiştin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nurcii

Maymun valla doğru:))))