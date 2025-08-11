Bilinçaltında Eski Sevgilin Hangi Hayvan Olarak Tanımlı?
Aşk biter, anılar kalır… Ama bazen o anılar öyle bir iz bırakır ki, zihnimiz onu bambaşka bir formda saklar. Peki, bilinçaltın eski sevgilini bir hayvan olarak tanımlasaydı, bu ne olurdu? Bu test, geçmiş ilişkine dair bastırılmış hislerini eğlenceli bir şekilde ortaya çıkarıyor.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Eski sevgilinle ilgili ilk aklına gelen duygu hangisi?
4. O, bir partide nasıl biri olurdu?
5. Sence en kötü huyu neydi?
6. Eski sevgilin bir mevsim olsaydı, hangisi olurdu?
7. Seni en çok neyle sinirlendirirdi?
8. Son olarak onu düşündüğünde en çok güzel anılar mı geliyor aklına?
Yılan
Baykuş
Kedi
Maymun
Maymun valla doğru:))))