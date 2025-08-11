Eski sevgilin bilinçaltında bir Baykuş! Sessizliğiyle varlığını hissettiren, gecenin içinde gizlenen… Herkes onu görmezden gelse de sen bilirsin; bir yerlerde seni hâlâ izliyor gibi. Soğuk gibi görünse de, içinde karanlıkta çırpınan bir sıcaklık var. Gizemli, mesafeli ama her şeyi fark eden o dikkatli bakışlarla. Bir kelime söylemeden bile ne hissettiğini anlayabildiğin nadir insanlardan biriydi. Ama ne tuhaf… Onu çözmeye çalıştıkça, kendini biraz daha kaybettin. Kolay anlatmadı kendini, kolay açmadı kapılarını. Hep bir mesafesi vardı, hatta belki o mesafeyi korumak için sevdi seni. Duygularını kelimelerle değil, sessizliğiyle yaşadı. Sanki sevginin, gösterilmeden de hissedilebileceğine inanıyordu. Bazen bir bakış, bazen bir suskunluk… Hepsi onun içinden taşan duyguların başka biçimleriydi. Ama ne yazık ki, senin için yetmedi.