Bir Sonraki Hayatında Hangi Ülkede Doğacaksın?

Bir sonraki hayatında Japonya'da doğacaksın! Disiplin, saygı ve içsel denge senin doğuştan gelen özelliklerin. Bu hayattaki duruşun, çalışkanlığın ve düzenli yaşam tarzın, seni Japon kültürüne ruhen çok yakın kılıyor. Hem teknolojiyi hem de köklü gelenekleri bir arada kucaklayabilmen, seni adeta modern Japonya’nın bir yansıması haline getiriyor. Bir sonraki yaşamında, Tokyo’nun hızlı ama düzenli temposuna kolayca ayak uydurabilirsin. Sabahın erken saatlerinde, kalabalık ama sessiz bir trende, pencere kenarında oturmuş işe giderken zihnin net, hedeflerin belli olacak. Belki de Shibuya'nın neon ışıkları arasında geleceği inşa eden bir teknoloji dehası olacak, ya da Kyoto’nun sakura ağaçları altında meditasyon yaparak ruhunu arındıracaksın.