Bir Sonraki Hayatında Hangi Ülkede Doğacaksın?
Reenkarnasyona inanmasan bile, hayal kurmak serbest! Peki, bir sonraki hayatında gözlerini hangi ülkede açacaksın? Karakterin, zevklerin, yaşam tarzın ve biraz da ruhunun frekansı bize bu sorunun cevabını verebilir. Belki de içten içe hep ait hissettiğin o yer, aslında senin için bir sonraki duraktır!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey nedir?
4. Tatilde en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
5. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
6. Bir günde ne kadar plan yaparsın?
7. Hayat mottan hangisine daha yakın?
8. Birkaç yıla değiştirmek istediğin şey ne?
9. Genellikle enerjik biri misin?
10. Son olarak sezgilerin güçlü mü?
Fransa
Japonya
Türkiye
İsviçre
İtalya
Kanada
