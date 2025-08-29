Kişilik Testi: Çilek mi Muz mu?

Sen sakin, dengeli ve güvenilir bir kişiliksin. Genellikle olaylara dışarıdan bakan, objektif ve çözüm odaklı bir yaklaşımın var. İnsanlar sana danışmayı ve fikirlerini almayı seviyor çünkü seninle konuşmak huzur veriyor. Sadelik senin için bir yaşam tarzı karmaşadan uzak, net ve gerçekçi bir dünyayı tercih ediyorsun. Aynı zamanda oldukça sevecen ve yardımsever bir yapın var. Güven veren biri olarak çevrendeki insanların sığınağısın.